Il Volo, Video “A chi mi dice”/Dalla cover Breathe Easy dei Blue al ritorno in Italia

Sono settimane concitate queste visto che Il Volo è in tour in Giappone e le foto arrivate sui social non fanno altro che testimoniare l’affetto che i tre tenori hanno ricevuto anche in Oriente. Il fatto è che ieri sera il pubblico italiano è impazzito per via della messa in onda del video del nuovo singolo e cover di “A chi mi dice” ma presto tutto cambierà. Non solo la canzone potrà essere vista in video in tv o sul web ma anche dal vivo perché Il Volo sta tornando in Italia e dal 16 giugno prossimo sarà in tour anche nel nostro Paese a partire da Matera per un totale di otto date in un mese. Sicuramente la cover sarà presentata anche sul palco durante il tour e questo non fa altro che rendere ancora più impaziente il pubblico che attende il loro ritorno. Quanto successo avrà il nuovo video? (Hedda Hopper)

IL VIDEO E IL FASCINO DE IL VOLO

A bordo di una barca a vela, come tre divi di Hollywood, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, navigano verso la splendida isola di Capri cantando il brano “A chi mi dice”, cover di Breathe Easy portato al successo dalla boyband dei Blue. Il video, presentato in anteprima su Raiuno e introdotto da Vincenzo Mollica, non solo celebra i dieci anni di carriera dei ragazzi de I Volo ma rappresenta la crescita artistica e personale dei tre artisti che, arrivati sulla scena musicale quando erano solo dei bambini, sono ormai diventati degli uomini, capaci di sfoggiare anche il koro fascino. Oltre alla canzone, infatti, a conquistare i fans è lla bellezza delle immagini del video in cui vengono messi in risalto Gianluca, Ignazio e Piero. Il video di “A chi mi dice” è così già un successo. In Italia, dunque, sale l‘attesa per l‘inizio del tour che prenderà il via il 22 giugno da Palmanova in provincia di Udine toccando, successivamente, varie città come Roma, Genova, Cattolica, Taormina, Barletta, Lecce e Chieti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL VOLO, IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “A CHI MI DICE” CONQUISTA I FAN

I fan de Il Volo hanno promosso a pieni voti il video del nuovo singolo A chi mi dice: il trio sta raccogliendo centinaia di reazioni positive sui social network, obiettivo raggiunto. Ecco una carrellata di commenti su Twitter: «Che meraviglia questo video, semplice ma bellissimo», «Un video semplice ma bellissimo perché con una location come Capri e le voci potenti e meravigliose de Il Volo non c’è bisogno di altro.. niente fronzoli e ghirigori, bastano loro!», «Ragazze, io sono senza parole! Un video bellissimo, la loro bellezza, la bellezza delle loro voci, la bellezza di Capri, il tramonto e tutto. Come sempre sono senza parole». E c’è chi lo preferisce anche al brano Musica che resta, cantato al Festival di Sanremo 2019: «Video semplice, ma molto elegante Questo video mi piace molto di più di quello del brano Musica che resta». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

IL VOLO, IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “A CHI MI DICE”

Il Volo, attraverso il profilo ufficiale Instagram, ha annunciato l’uscita del videoclip della canzone “A chi mi dice”, cover dell’adattamento in italiano di Tiziano Ferro del brano Breathe Easy scritto dalla boyband dei Blue, in anteprima stasera su Rai 1 dopo il Tg 1 alle 20:30. Il brano è inserito nel nuovo disco prodotto dai tre ragazzi de Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Tantissimi i commenti dei fan del gruppo con molte persone che anche dall’estero chiedono quando ci sarà la pubblicazione su youtube del videoclip. Nel video, introdotto da un volto storico di Rai 1, Vincenzo Mollica, i tre ragazzi navigano verso la magnifica isola di Capri a bordo di una barca a vela, passando tra i faraglioni.

IL VOLO, TOUR E IMPEGNI

Intanto continua il tour dei tre ragazzi che sono in giro per il mondo. Attualmente sono impegnati in Giappone, con la tappa di Tokyo che sarà toccata domani, a seguire invece toccherà a Yokohama, Bunkamura ancora Tokyo ed Osaka. A giugno invece ci sarà il ritorno in Italia con Matera, il 16, Palmanova il 22 e Roma il 26. Il lungo viaggia tra Italia ed Europa si concluderà il 29 settembre a Budapest. Il trio, che tante soddisfazioni sta regalando all’Italia, si è costituito nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Da allora una scalata al successo inarrestabile che li sta portando a fare concerti in tutto il mondo. Intanto stasera godiamoci il videoclip della canzone “A chi mi dice”.





