Ilaria D’Amico incinta di Gigi Buffon?/ Il gossip impazza: ecco tutti i dettagli

Storia con il vento in poppa quella tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. La coppia procede d’amore e d’accordo ed i due, oltre ad essere inseparabili da diverso tempo, potrebbero anche avere intenzione di allargare la loro famiglia. Le indiscrezioni giungono tra le pagine del settimanale “Chi”, in edicola con il nuovo numero proprio da questa mattina. I due piccioncini, sempre molto lontani dal mondo del gossip, hanno costantemente difeso la loro storia d’amore con le unghie e con i denti, fin dal principio. Proprio per questo motivo, le indiscrezioni sul probabile bebè in arrivo, non sono state assolutamente confermate (ma nemmeno smentite). Anche la rivista diretta da Alfonso Signorini, parla di una potenziale gravidanza e quindi, le voci incominciano a diventare sempre più insistenti e importanti. A questo punto, la domanda che gli amanti del gossip si stanno ponendo è una sola: Ilaria D’Amico è veramente incinta? Proprio “Chi”, ha mostrato le immagini della giornalista sportiva, che appare in splendida forma, lontana da quella che potrebbe apparire una donna in dolce attesa.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon aspettano un bambino? Il gossip impazza

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico aspettano un bambino? Il gossip sulla probabile gravidanza impazza ma la giornalista e il suo compagno, hanno deciso di spazzare via le indiscrezioni concedendosi alcuni momenti di relax proprio nel corso dei giorni di vacanza appena passati, tra la Pasqua e il lungo ponte del 25 aprile che si concluderà proprio oggi, festeggiando il primo maggio. Durante questi momenti di pausa, la coppia è stata paparazzata mano nella mano tra le strade di Marina di Massa dopo avere pranzato in compagnia della famiglia. Gigi e Ilaria da quando si sono innamorati, non hanno mai conosciuti un momento di crisi e la loro perfetta intesa procede in maniera impeccabile. Per questo motivo, sia il gossip che gli estimatori, pensano che questo equilibrio potrebbe essere ulteriormente rafforzato con l’arrivo di un bambino. L’amore tra di loro, ha portato la D’Amico fino a Parigi in quanto, come ben sapete, lui ha firmato un contratto con il Paris Santi – Germain “costringendo” la coppia ad un trasloco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA