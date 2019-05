Ilary Blasi a Lourdes con i malati/ Foto: Pasquetta da volontaria con i bisognosi

Ilary Blasi a Lourdes: la conduttrice televisiva ha deciso di trascorrere una Pasquetta alternativa come volontaria al Santuario francese per accompagnare i malati. Dopo aver trascorso Pasqua insieme al marito Francesco Totti e ai figli, la presentatrice del Grande Fratello ha deciso di vivere un’esperienza che sognava da tempo: tolti i vestiti della showgirl, la Blasi è stata immortalata da Chi struccata e con gli abiti delle Dame, indumenti delle suore laiche, per dedicare il suo tempo ai malati e ai bisognosi. Come spiega il settimanale, Ilary è partita a Pasquetta insieme a un’amica ed è stata a Lourdes un paio di giorni. Gentile con tutti, la conduttrice ha deciso di vivere questa esperienza con la massima indiscrezione ma è stata riconosciuta e immortalata da diverse persone, tra cui l’inviato di Chi.

ILARY BLASI A LOURDES COME VOLONTARIA, LA FOTO DI CHI

Ilary Blasi, che secondo alcune indiscrezioni starebbe aspettando il quarto figlio con Francesco Totti, non è passata inosservata ai fotografi, dunque, ed è stata ritratta munita di indumenti da Dame e con scarpe da ginnastica, con al dito la fede nuziale del matrimonio con l’ex calciatore della Roma. Recentemente, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente, aveva affermato: «Mi piacerebbe un’esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, che è una cosa che sogno di fare da anni. Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico. Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno». Un desiderio mantenuto, quindi, con la conduttrice che poi è tornata a Roma dai suoi figli ed ha festeggiato, il 28 aprile, a Montecarlo il suo 38esimo compleanno. Qui di seguito la foto di Chi:

Ilary Blasi in pellegrinaggio a Lourdes pic.twitter.com/hwfjXRxmkj — Voce Spettacolo (@VoceSpettacolo) 1 maggio 2019





