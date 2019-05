Ilary Blasi è incinta?/ “Alessia Marcuzzi prende il suo posto al Grande Fratello Vip”

Si susseguono le indiscrezioni in merito al futuro di Ilary Blasi e del Grande Fratello Vip. Pare infatti quasi certo che quest’anno l’edizione Vip del noto reality di Canale 5 non la avrà come sua conduttrice. A lanciare l’indiscrezione è stato qualche tempo fa TvBlog, secondo cui alla richiesta da parte di Mediaset di condurre la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, la Blasi avrebbe declinato l’invito. Il settimanale Spy, nel suo ultimo numero, lancia l’ennesima bomba: a condurlo quest’anno sarà Alessia Marcuzzi. Ipotesi che non trova ancora conferma dai piani alti ma che pare comunque confermare l’assenza di Ilary. Cosa che ci pone quindi di fronte ad una palese domanda: per quale motivo la Blasi ha lasciato la conduzione del reality?

ILARY BLASI, PERCHÈ LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP?

Pare che la moglie di Francesco Totti abbia optato per un anno sabbatico e, secondo il gossip, per portare avanti con serenità la sua quarta gravidanza. Il settimanale Oggi ne è infatti convinto: Ilary Blasi è incinta. Si tratterebbe del quarto figlio dopo Cristian, Chanel e Isabel. D’altronde l’ex calciatore non ha mai negato la volontà di allargare la sua famiglia e arrivare almeno al quarto figlio, magari, un altro maschietto. Che Ilary Blasi abbia deciso di rendere questo suo sogno realtà? Altra opzione avanzata da alcuni è che la conduttrice romana si sia fatta da parte dopo gli ascolti non proprio soddisfacenti dell’edizione dello scorso anno del Grande Fratello Vip. Intanto la Blasi al momento tace…

