Ilary Blasi insultata su Instagram, Totti la difende/ Marito contro hater: “Demente”

Ilary Blasi viene insultata pesantemente sui social network (come già le è capitato in passato, una moda che purtroppo non risparmia nessun personaggio pubblico) e Francesco Totti, molto parco nell’usare i propri account online, interviene per difenderla in prima persona. La moglie dell’ex capitano della Roma aveva pubblicato infatti sul proprio profilo Instagram una foto della sua terzogenita Isabel mentre gioca in casa (come peraltro ha fatto di recente, dopo che per un certo periodo aveva tutelato al massimo la privacy della sua famiglia) e tra i vari commenti è apparso quello di un utente che, utilizzando l’onnipresente maiuscolo, si è scagliato contro la conduttrice di casa Mediaset augurando alle figlie della coppia di non seguire mai l’esempio della mamma: “Anche in estetica… sei diventata brutta… Come rovinarsi… ma tu ci sei riuscita” si legge nel commento che poi si chiude con un “povera ignorante”. Intervento che tuttavia non è sfuggito a Totti che, di fronte a tanta veemenza, ha risposto a tono pur mantenendo un tono signorile.

TOTTI DIFENDE ILARY, “SEI UN DEMENTE”

“E tu sei un demente”, con tanto di emoji quasi a voler prendere in giro l’hater improvvisato: così Francesco Totti è intervenuto nella discussione sotto al post apparso sul profilo Instagram di Ilary Blasi e, come era prevedibile, dopo pochi minuti sono stati migliaia i like all’indimenticato numero dieci della Roma che, anche con un semplice intervento, ha mostrato ancora una volta di tenere alla compagna alla quale è legato da tanti anni e nonostante periodicamente rimbalzino delle voci circa una presunta crisi. Peraltro lo stesso Totti aveva commentato già in precedenza lo scatto della piccola Isabel intenta a giocare con un cuore e un breve ma significativo “Amore mio” rivolto alla piccola che mostra quanto il fatto che il commento abbia tirato in ballo questa volta pure una delle sue figlie abbia spinto il dirigente giallorosso a lasciare da parte la sua ritrosia verso i social e a rispondere all’odiatore da tastiera.

Visualizza questo post su Instagram In….costruzione 🌈 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: Mag 5, 2019 at 10:37 PDT





