ILONA STALLER, CICCIOLINA/ In crisi “Vendo mia biancheria intima” (Non è la d’Urso)

Ilona Staller, alias Cicciolina, è una delle protagoniste della nuova puntata di “Live non è la D’Urso“, il talk show campione d’ascolti ideato e condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La ex pornostar è pronta a raccontarsi nel salotto serale di Barbara D’Urso raccontando le difficoltà degli ultimi anni. Intanto proprio in questi giorni Cicciolina ha deciso da fare causa a Sotheby’s New York, una casa d’aste, per aver messo all’asta degli scatti provenienti dalla serie “Made in heaven” dell’artista Jeff Koons. Tramite il suo legale Luca Di Carlo ha richiesto un risarcimento di ben 21 milioni di dollari. “E’ ingiusto che Sotheby’s abbia messo in circolazione quelle fotografie – ha dichiarato Cicciolina – utilizzando la mia immagine, senza il mio permesso e senza pagarmi i diritti d’autore. Anche Koons non ha il permesso di utilizzare la mia immagine e non ha mai pagato”. Con questa somma la ex deputata vorrebbe “aprire una Spa bellissima, col tapis roulant, e poi un grande ristorante, un club privé a mio nome, anche un hotel molto bello”.

Cicciolina (Ilona Staller): “non faccio sesso da tre anni”

Ma non finisce qui, Ilona Staller dalle pagine di Vanity Fair ha confessato di essere in terribili condizioni economiche al punto da dover mettere tutto all’asta. Non solo, la donna ha dichiarato anche di non fare più sesso da circa tre anni. Periodo no per l’ex deputata del Partito dell’Amore che, dopo il vitalizio pignorato dall’autorità giudiziaria per una faccenda di spese condominiali non pagate, si è trovata costretta a mettere in asta tutti i suoi abiti, cimeli, un pianoforte bianco e la casa romana di 250 metri quadrati. Non solo, all’asta anche il vestito che indossò al Parlamento, un abito che a detta della stessa Cicciolina potrebbe valere anche 1 milione di euro. A causa dei suoi problemi economici, l’ex pornostar si è trovata costretta a vendere tutto, compresa la sua biancheria intima usata, venduta però senza Iva: “Vorrei anche vedere: posso mai pagare l’Iva sulle mutandine?”, aveva commentato sempre a Vanity Fair. La ex pornostar però non se la passerebbe bene neppure dal punto di vista sentimentale visto quanto dichiarato: “Non faccio sesso da tre anni, spesso gli uomini non ci provano nemmeno”.

Ilona Staller: “l’amore non va bene”

Per Ilona Staller è un periodo davvero complicato. Oltre ai problemi economici, la ex deputata sta incontrando grandi difficoltà anche dal punto di vista sentimentale. A Vanity Fair ha rivelato di non fare sesso da circa tre anni e di non essere più interessata agli uomini. Cicciolina ha raccontato che non si innamora da molto tempo e che oramai gli uomini non ci provano neppure con lei: “Con gli uomini no: spesso neppure ci provano, pensano che chissà quali esigenze io abbia, e invece sono una donna come tutte”. Cicciolina, infatti, è alla ricerca dell’amore, di una persona seria: “non voglio uno che assaggia la Cicciolina e poi scompare. Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene”. Poi parlando di sesso ammette: “lo faccio a casa, con me stessa, con le mani e qualche oggettino”.



