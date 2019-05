IMMA, MADRE BIOLOGICA PAOLA CARUSO/ Oggi dopo la figlia incontrerà l’ex amante?

Paola Caruso e Imma, la mamma biologica, tornano nel salotto televisivo di “Live – Non è la d’Urso”, il programma condotto con grandissimo successo da Barbara D’Urso il mercoledì sera su Canale 5. Dopo aver scoperto con il test del Dna che Imma è la vera mamma biologica, Paola Caruso potrebbe scoprire nuove verità sulla sua famiglia biologica. Possibile che la ex Bonas possa incontrare e conoscere il padre biologico? Non è dato saperlo, intanto però il rapporto tra Paola e Imma non è semplicissimo. A raccontarlo è stato proprio la ex naufraga che proprio dagli studi di Barbara D’Urso ha detto: “Non riesco a chiamarla mamma. Vi spiego il motivo…”. Intervista dal Corriere della Sera, la showgirl ha raccontato che è felicissima di aver ritrovato la madre biologica Immacolata Meleca, ma che al momento ha grandi difficoltà a chiamarla mamma.

Imma la mamma biologica di Paola Caruso: dobbiamo tutto a Barbara D’Urso

Una cosa è certa Paola Caruso e Imma devono ringraziare Barbara D’Urso e tutto il team di Live – Non è la D’Urso. Lo sa bene la ex Bonas che ha ringraziato pubblicamente la conduttrice: “Devo tutto a Barbara D’Urso e a Ivan Roncalli, suo autore. Grazie a loro ho ritrovato la mia mamma, e ho anche un fratello e una sorella”. La Caruso però non nasconde che il rapporto con Imma è ancora in crescendo e non mancano le prime difficoltà. “Non riesco a chiamarla mamma. Mia mamma è quella che mi ha cresciuto e ha fatto tanti sacrifici per poterlo fare” ha detto la Caruso, che dopo aver scoperto la verità col test del Dna è scoppiata in lacrime proprio tra le braccia di Imma. Intanto per la Caruso si fa sempre più vicina un’altra grande scoperta: quella del padre biologico che potrebbe avvenire proprio durante la prossima puntata di Live – Non è la D’Urso.

“Mio figlio avrà due nonne materne, una è Imma” Nonostante le difficoltà iniziali, Paola Caruso è felice di aver ritrovato la sua vera madre biologica. Con Imma il rapporto è in divenire, anche se la Caruso non nasconde che la mamma adottiva non l’ha presa bene questa storia: “La mia mamma adottiva inizialmente ha preso male questa storia, ha avuto paura di perdermi, ma io le ho detto di stare tranquilla”. In futuro sicuramente le cose si sistemeranno e la showgirl non nasconde che suo figlio Michelino sarà fortunato ad avere due nonne: ” Quando mio figlio sarà cresciuto, non ci sarà bisogno di spiegargli PERCHÉ ha due nonne materne: sarà doppiamente coccolato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA