In guerra per amore/ Video, su Rai 3 il film di Pif (oggi, 26 aprile 2019)

In guerra per amore del 2016 è una commedia drammatica sentimentale con riferimenti storici che andrà in onda alle 21.20, su Rai 3 oggi 26 aprile 2019. In guerra per amore utilizza la documentazione dello sbarco degli alleati in Italia per ambientare una appassionante storia d’amore. E’ il secondo film girato da Pif dopo il discreto successo di La mafia uccide solo d’estate del 2013 a cui è collegato per riferimenti, nomi e per la condivisione di qualche attore. Ha avuto buoni risultati alla sua uscita incassando circa quattro milioni di euro nel primo mese di proiezione.

Clicca qui per il trailer

In guerra per amore, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di In guerra per amore. Il film inizia a New York nel 1943. Arturo Giammarresi è un siciliano di Palermo emigrato negli Stati Uniti ed è innamorato di Flora, ed il suo amore è ricambiato. Flora è la nipote del proprietario del ristorante dove Arturo lavora come cameriere e suo zio l’ha promessa in sposa ad uno scagnozzo di Lucky Luciano. Flora rifiuta il matrimonio combinato e consiglia ad Arturo di scavalcare lo zio, e chiedere la mano direttamente al padre che però si trova in Sicilia. Come prova Arturo e Flora si scattano una foto sullo sfondo del ponte di Brooklyn da portare al padre di lei. Arturo a causa di un malinteso linguistico avvenuto in un bar viene avvicinato da un militare che gli chiede la sua provenienza, scoperta l’origine siciliana viene invitato ad arruolarsi nell’esercito Americano in vista del prossimo sbarco delle truppe alleate sull’isola mediterranea. Il giovane è però inesperto e non adatto alla vita militare e viene relegato a compiti degradanti. Una volta giunti in Sicilia il Comandante Vincent Maone prende contatto con i mafiosi locali per negoziare una resa dei militari che occupano il paese.

Per sdebitarsi con i mafiosi il Comandante Maone deve ricevere una lista di mafiosi da liberare per il servizio offerto, questa sarà portata da un paracadutista, il tenente Catelli. Durante il lancio qualcosa va storto e Catelli cade sul letto di una ragazza illibata e viene imprigionato dal padre furioso. Per liberarlo viene incaricato il soldato con il ruolo più inutile, quindi Arturo, che viene catapultato in paese in groppa ad un asino. Anche lui cade nel letto sbagliato e viene imprigionato insieme a Cartelli. Il Comandante Maone sarà così costretto a salvare entrambi. Nel frattempo, a causa dello sgarro allo zio avvenuto a New York prima della partenza, Arturo deve essere ucciso per mano dei mafiosi che hanno ricevuto il messaggio dall’America. Il Comandante Maone libera i mafiosi come da accordi e Arturo si prepara al peggio. Arturo e Catelli diventano amici e continuano la ricerca del padre di Flora. Una volta trovato Arturo mostra la foto scattata a Brooklyn e riceve il consenso alle nozze. Per un equivoco Catelli viene però scambiato per Arturo e ucciso dai mafiosi.

Il trailer del film “In guerra per amore”





© RIPRODUZIONE RISERVATA