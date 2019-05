Incidente Ciao Darwin 2019/ Rulli Genodrome, concorrente rischia paralisi: precedenti

Ciao Darwin – Terre Desolate torna questa sera, dopo il grave incidente sui rulli nel quale è rimasto coinvolto un concorrente. Gabriele Marchetti, questo il nome del ferito, stava partecipando alla prova del Genodrome, quando una rovinosa caduta di schiena ha interrotto il suo percorso. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini di Roma, è stato poi trasferito nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. “È stato preso per fare il concorrente di ‘Ciao Darwin’ e lui era contentissimo. Ci è andato perché gli faceva piacere”, ha spiegato il cugino della vittima, Stefano Ambrosetti, in una recente intervista concessa a a Radio Capital. Oggi, ha aggiunto Ambrosetti, Gabriele “è fermo, non si muove” e i medici presso i quali è in cura “parlano più di un miracolo che di speranze”. Secondo quanto si è appreso dalle sue parole, nei prioni giorni dopo il ricovero, signor Gabriele ha avvertito “leggere, piccole scosse sul lato sinistro” del corpo, ma anche se potrebbe essere una cosa positiva, i medici continuano a non sbilanciarsi. Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta, quindi il macchinario è stato posto sotto sequestro.

Ciao Darwin, incidente al Genodrome “Sente le gambe come se fossero macigni di cemento”

A parlare per il concorrente che qualche giorno fa è rimasto gravemente ferito nel gioco dei rulli di Ciao Darwin – Terre desolate è stato il cugino Stefano Ambrosetti, che in un’intervista concessa a Radio Capital ha spiegato che Gabriele “purtroppo sente le gambe come se fossero macigni di cemento”. In attesa di avere ulteriori notizie sul suo stato di salute, Ambrosetti ha anticipato che “purtroppo ci vorrà tanto, tanto tempo nella speranza che recuperi qualcosa”, ma i medici continuano a mantenere il più stretto riserbo, poiché la caduta, che ha causato un trauma midollare, ha avuto conseguenze molto importanti. L’incidente ha inoltre scatenato non poche polemiche: la produzione è stata infatti accusata dalla famiglia di aver reagito alla vicenda con un “silenzio assordante”. “Difficile – ha aggiunto poi il cugino dell’uomo ferito – credere che non abbiamo bloccato la trasmissione per quello, non l’hanno bloccata nemmeno per Venerdì Santo e la bloccano per il 26 aprile?”.

Gli incidenti del passato

Prima dell’incidente dei rulli, nel quale è rimasto coinvolto un uomo che oggi rischia la paralisi, a Ciao Darwin non ci sono stati avvenimenti tali da mettere a rischio la vita dei concorrenti. Nel corso delle ultime otto edizioni, gli infortuni documentati si contano sulle dita di una mano e, tranne qualche piccolo incidente senza gravi conseguenze, si sono verificati soltanto piccoli problemi tecnici. Il primo evento documentato è quello dell’aprile del 2010, quando un piccolo problema tecnico della prova finale dei cilindroni ha causato l’allagamento dello studio. L’acqua, fuoriuscita dai dispositivi di plastica, ha infatti raggiunto il centro dello studio e ha reso molto complicata la registrazione della puntata. A causa di questo piccolo intoppo, la struttura dei cilindroni è stata successivamente rafforzata per rendere la sfida a tenuta stagna. Ci saranno dei provvedimenti anche per la pericolosissima prova dei rulli?



