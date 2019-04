Incidente Ciao Darwin 8, concorrente paralizzato?/ Sdl “Rammarico, l’assicurazione..”

Concorrente paralizzato, trasmissione sospesa, rumors, pettegolezzi e poche certezze, sull’incidente avvenuto durante una puntata di Ciao Darwin 8 ai danni di Gabriele non è tutto ancora molto chiaro ma finalmente è arrivato il primo comunicato ufficiale congiunto di Canale 5, SDL 2005 e Paolo Bonolis. Proprio nelle ultime ore parte della stampa aveva puntato il dito contro il conduttore e il suo entourage per via dell’assordante silenzio sulla vicenda e non solo a favore di social e di giornalisti ma anche della famiglia. Ad “accusare” la produzione ci aveva pensato il cugino di Gabriele, Stefano Ambrosetti, che a Radio Capital aveva dichiarato: “Un silenzio assordante. Mi aspettavo più vicinanza da parte della produzione, non abbiamo ricevuto neppure una telefonata” e riguardo a suo cugino, invece, ha confermato: “È fermo, non si muove. I medici non si sono sbilanciati, però non lasciano tante speranze. Parlando più di un miracolo che di speranze. Purtroppo si sente come se le gambe fossero macigni di cemento“.

IL COMUNICATO UFFICIALE DI MEDIASET, PAOLO BONOLIS E SDL 2005

Non è la prima volta che questa prova “miete” delle vittime ma questa sembra essere davvero catastrofica tanto che si è parlato addirittura di una sospensione di questo momento in Ciao Darwin. Proprio sulla scia di queste polemiche e di queste parole, la produzione e Mediaset hanno diramato un comunicato ufficiale in cui non solo parlano di “contatti formali presi nei giorni scorsi con la famiglia del concorrente infortunato” ma anche di iter già attivo per la polizza assicurativa e la copertura dell’infortunio. Nel comunicato ufficiale si legge che la produzione si è subito interessata alle conduzioni dell’infortunato nel corso delle riprese della trasmissione: “Oltre a manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto, Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del congiunto, al di là dei sommari resoconti di stampa, e si sono messe a disposizione per tutto quanto si rendesse necessario“. Ciao Darwin 2019 non andrà in onda domani, 26 aprile, ma sembra che questo non sia legato all’incidente ma solo alle festività e, quindi, agli ascolti.

