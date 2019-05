Ines Trocchia a Pomeriggio 5/ “Mark Caltagirone? Non difende la Prati, non esiste”

La bellissima Ines Trocchia torna ospite di Barbara d’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. La bellissima modella italiana, originaria di Nola (in provincia di Napoli), è ormai divenuta un volto amato del piccolo schermo, anche grazie alla conduttrice. Si parla di scandali nella nuova puntata ma per la Trocchia c’è purtroppo poco tempo per dialogare con la d’Urso. In primis per colpa di una lite che nasce in studio tra Francesca Giuliani e Manila Gorio, poi perché la padrona di casa torna ad occuparsi della questione Pamela Prati dopo la sua ospitata alla puntata di Live non è la d’Urso di ieri sera. Tutti dicono la propria su quanto visto ieri e anche la bella Ines Trocchia si lascia andare ad una dichiarazione. “Ma una persona che non esiste come può fare ad interessarsi?” Il riferimento è proprio alle dichiarazioni fatte da Pamela, che Roberto Alessi sottolinea.

INES TROCCHIA DICE LA SUA SU MARK CALTAGIRONE

Pamela Prati ha infatti ammesso che Mark Caltagirone avrebbe dovuto difenderla dai numerosi attacchi. Da qui la dichiarazione di Ines Trocchia, che a Pomeriggio 5 ha fatto intendere di non credere all’esistenza dell’uomo del quale ormai si parla da settimane nelle trasmissioni di Barbara d’Urso e non solo. La bella Ines Trocchia, nella precedente ospitata, aveva fatto importanti dichiarazioni in merito alla figura della donna. “Io credo di essere molto femminista e mi batto perché le donne possano fare e sentirsi ciò che vogliano – ha spiegato con particolare riferimento al caso di Fabiana Britto finita al centro delle polemiche per una posa troppo hot – senza doversi sentire sempre giudicate dagli uomini o criticate dalle altre donne”.

