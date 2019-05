Io, loro e Lara/ Video, su Rete 4 il film di e con Carlo Verdone (19 maggio 2019)

Io, loro e Lara anima la prima serata di Rete 4 di domenica 19 maggio a partire dalle ore 21.30. Questo è un titolo risalente al 2010. Il film è stato distribuito dalla Warner Bros. Entertainment Italia, con il soggetto curato da Francesca Marciano e Pasquale Plastino, insieme a Carlo Verdone. Quest’ultimo si è occupato anche della sceneggiatura e della regia, oltre ad essere ovviamente il protagonista principale della pellicola. Il performer romano può vantare nel suo palmares ben nove David di Donatello, otto Nastri d’Argento e quattro Globi d’Oro, oltre ad essere considerato come una delle personalità più eclettiche del cinema nostrano. Nel cast, Verdone viene affiancato da Laura Chiatti, la bionda attrice famosa per L’amico di famiglia, Ho voglia di te, Baarìa, Manuale d’amore 3 e Il peggior Natale della mia vita. Presente anche Marco Giallini, che ha a sua volta conquistato ben tre Nastri d’Argento grazie alle sue interpretazioni in ACAB – All Cops Are Bastards (2012), Tutta colpa di Freud (2014) e Perfetti sconosciuti (2016). Il parterre viene completato da Angela Finocchiaro, Anna Bonaiuto, Sergio Fiorentini, Olga Balan e Marco Guadagno.

Clicca qui per il trailer

Io, loro e Lara, la trama del film

Io, loro e Lara vede come protagonista il prete missionario Carlo Mascolo, che sceglie di tornare a Roma dopo un viaggio di lavoro in Africa. L’uomo ha una crisi di fede e deve avere a che fare con una famiglia ricca di problemi, con nessun aiuto per lui. Suo padre è sposato con la badante Olga e i fratelli devono vedersela con la matrigna in una battaglia per l’eredità. Una notte, a casa loro arriva l’ambulanza per constatare la morte di Olga, con il papà di padre Carlo che accusa tutti gli altri di maldicenze. Compare anche Lara, la figlia di Olga, che con Carlo stringe un ottimo rapporto. Tuttavia, la giovane si esibisce nuda in webcam e il prete si arrabbia, scoprendo in seguito che lei lavora come guida turistica al Colosseo. La giovane, in realtà sta cercando di ottenere l’affido di suo figlio e vuole convincere l’assistente sociale. Organizzano un pranzo per riuscirci, ma le cose non vanno bene. Carlo cerca di riaggiustare la situazione parlando con l’assistente sociale, che cerca a sua volta di sedurlo senza successo. Alla fine, tutto va per il verso giusto e l’uomo torna ad esercitare la propria funzione religiosa, decidendo di ripartire per l’Africa.

Il trailer del film “Io, loro e Lara”





© RIPRODUZIONE RISERVATA