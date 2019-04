Irama Amici 2019/ I rumors su Malena e il rapporto con Martina Nasoni

Ci sarà anche Irama nel quinto appuntamento di Amici 18. Il cantante torna da Maria De Filippi in veste di ospite, dopo aver preso parte all’edizione della scorsa stagione, che è riuscito ad aggiudicarsi al termine di una finale indimenticabile. Per Irama è un momento d’oro, impreziosito dalla partecipazione di quest’anno al 69º Festival di Sanremo con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’. Chissà che durante la sua ospitata ad Amici 2019 non decida di esibirsi, per la gioia del pubblico femminile che lo segue ormai da anni. Tra gli ospiti di Amici non solo Irama, ma anche Arisa e il mitico John Travolta. L’attore, cantante e ballerino aiuterà i ragazzi ad affrontare una prova di danza molto difficile. Insomma la puntata di questa sera si preannuncia a dir poco movimentata con super ospiti e graditi ritorni.

Irama e il rapporto con Martina Nasoni

Come accennato in precedenza, l’ex vincitore di Amici, Irama, è stato ispirata da Martina Nasoni per il brano ‘La Ragazza con il cuore di latta’. La Nasoni è da poche settimane una delle nuove concorrenti ufficiali del Grande Fratello, lì dove ha raccontato il suo rapporto con il cantante: “Ho conosciuto Irama quest’estate e gli ho raccontato la storia del mio cuore. Il giorno dopo si è presentato con un testo scritto per me ed era la ragazza col cuore di latta”. La Nasoni ha poi fatto intendere come tra i due non ci sia mai stato nulla, anche se inevitabilmente hanno instaurato un rapporto speciale. Dopo averla conosciuta l’artista ha infatti presentato il suo brano al festival di Sanremo, mentre per Martina si sono aperte le porte della televisione con la partecipazione al GF.

Irama e Malena stanno insieme? Arriva la smentita

Una notizia che riguarda l’ex campione di Amici 18, Irama, arriva direttamente dall’attrice a luci rosse Malena. La donna ha voluto smentire categoricamente le voci relative ad un possibile flirt sentimentale: “Non è vero, non stiamo insieme, sono semplicemente stata invitata al suo concerto al Forum – ha chiarito l’attrice hard durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso – La band prima dei live urla sempre il mio nome come incoraggiamento, mi hanno chiamata per fare loro una sorpresa”. Eppure i rumors continuano a non placarsi, nonostante lo stesso Irama non sembra avergli attribuito grande importanza. Da parte di Malena, intanto, arrivano parole di elogio per Irama artista: “E’ un personaggio che apprezzo davvero tanto, perché non ha avuto problemi a farsi vedere con me. A differenza di molti altri artisti che frequento, che invece evitano di mostrarsi in pubblico in mia compagnia”.



