IVA ZANICCHI/ “Grande Fratello 16? Non mi interessa niente dei concorrenti”

Iva Zanicchi è stata una delle ospiti della puntata del 25 Aprile 2019 del Maurizio Costanzo Show. La cantante è apparsa in splendida forma parlando per la prima volta del suo inedito ruolo da opinionista al Grande Fratello 16, il reality show condotto con successo a Barbara d’Urso su Canale 5. Non solo, l’aquila di Ligonchio si è anche esibita sul palcoscenico del talk show di Maurizio Costanzo con alcune splendide canzoni. La Zanicchi ha poi parlato di Mina, la sua “rivale”; a punzecchiarla sull’argomento è stata Platinette che le ha chiesto un parere sulla possibilità di Mina come direttore artistico di Sanremo 2020. La Iva Nazionale ha smentito nuovamente la rivalità tra lei e la tigre di Cremona, anzi si è espressa a favore della possibilità di Mina come direttore artistico della 70esima edizione della kermesse canora italiana.

Iva Zanicchi: “opinionista è un termine che non amo”

L’aquila di Ligonchio ha poi raccontato una serie di episodi divertenti citando la figlia che più volte la richiama per il suo linguaggio colorito e sopra le righe. La Zanicchi, infatti, quando è ospite in televisione si lascia andare ad una serie di affermazioni e parole davvero colorite che fanno divertire sia telespettatori che il pubblico sui social. Poi Iva Zanicchi parla del suo ruolo di opinionista al GF16 dicendo: “Opinionista è un’espressione che non amo. Non ho le caratteristiche dell’opinionista. Per esempio non riesco mai a prevalicare gli altri. Una brava opinionista deve saltare sulla voce agli altri. Non mi riesce, è contro la mia natura”. La cantante poi ci tiene a sottolineare che fare l’opinionista presuppone che tu debba conoscere l’argomento o il tema su cui sei stata chiamata ad esprimere un’opinione.

Iva Zanicchi sui concorrenti del Grande Fratello 16: “non mi interessa niente di quello che fanno”

“Se dovessi parlare di musica allora io posso dire la mia” dice Iva Zanicchi, che parlando del suo compito al Grande Fratello 16 non si tira indietro nel dichiarare: “sento che mi sforzo, per ora ho espresso poco. Devo conoscere meglio questi ragazzi che sono dentro questa Casa, che obiettivamente a me poi in fondo non interessa niente di quello che fanno. E invece no, mi devo interessare”. Le parole della Zanicchi hanno immediatamente fatto scoppiare una polemica, in particolare sui social dove in tantissimi hanno commentato dicendo che se non è interessata alla vita dei concorrenti nella casa allora non avrebbe dovuto accettare di partecipare ad un programma. Va detto che la Zanicchi ha dichiarato queste cose sempre con un gran risata e che sicuramente nelle prossime settimane stupirà tutti. Infine parlando del reality show ha detto: ” È come guardare dal buco della serratura, che a me non dispiace!”



