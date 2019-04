IVA ZANICCHI/ “Il GF è tv di consumo e dopo poco si dimentica” (Grande Fratello 2019)

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality show condotto con grandissimo successo da Barbara d’Urso su Canale 5. Un successo in parte condiviso con Iva Zanicchi, opinionista per la prima volta di un reality show. L’aquila di Ligonchio in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha parlato di questa sua nuova carriera televisiva: “Sono cose diverse: un disco richiede mesi, anni, cura. Un cd ti rappresenta, dura, è oltre il vil denaro. Il GF è tv di consumo e dopo poco si dimentica. Comunque sì, il video mi rende di più”. La Zanicchi non nasconde di aver accettato il ruolo di opinionista della sedicesima edizione del reality show per un solo motivo: “guardare dal buco della serratura piace un po’ a tutti: è il segreto di questi show. Da piccola, a casa di mio zio, poggiavo l’orecchio contro il muro per sentire litigare i vicini”. Sul suo compagno d’avventura Cristiano Malgioglio poi ha solo che parole di grandissima stima ed affetto: “Lo conosco da 40 anni. È un fumetto, lo dico in senso buono. Bizzarro e con il fiuto di capire che cosa piace alla gente. Mi ha già scritto due nuove canzoni”.

Iva Zanicchi: “non mi interessa niente di quello che fanno”

Al suo debutto come opinionista di un reality show televisivo, Iva Zanicchi ospite del Maurizio Costanzo Show non si è tirata indietro nel commentare questa sua nuova avventura dicendo: “sento che mi sforzo, per ora ho espresso poco. Devo conoscere meglio questi ragazzi che sono dentro questa Casa, che obiettivamente a me poi in fondo non interessa niente di quello che fanno. E invece no, mi devo interessare”. La cantante, sincera e diretta come sempre, ha chiaramente detto di essere poco interessata a quello che succede all’interno della casa del GF16 generando però una polemica da parte del pubblico. Non solo, la Zanicchi ha fatto anche sorridere quando ha proseguito dicendo che ora è libera di dire tutto quello che pensa, parolacce comprese: “ a una certa età ci possiamo permettere non dico tutto ma abbastanza. D a un po’ di anni a questa parte dico davvero quello che penso. Dato che non mi hanno mai consentito di dire parolacce, adesso spesso e volentieri li mando affanc***”.

Iva Zanicchi: “mia figlia mi dice di non dire parolacce”

o una figlia, che è meravigliosa" – ha dichiarato la Zanicchi, che ha poi proseguito: "al massimo dice oibò. L'altro giorno mi ha detto: 'Mamma, ti prego , te l'ho già detto tante volte, quando vai in televisione evita di dire parolacce, anche per i tuoi nipoti che ti guardano" . La Zanicchi allora ha replicato al consiglio della figlia in questo modo: " le ho risposto: 'Amore, ma tu sei noiosa '. Lei continuava a dirmi che dovevo farlo per lei e allora le ho detto: 'Ma che caz**!'". Allora la figlia le ha risposto : " Vedi mamma , ce l'hai sempre in bocca" con la Zanicchi che tra le risate ha detto " Magari ! ". Una cosa è certa con la Zanicchi il divertimento è sempre assicurato!

