Iva Zanicchi/ Mara Maionchi:”Non capisci niente!” ma poi… (Grande Fratello 16)

Continua l’avventura da opinionista di Iva Zanicchi al Grande Fratello 16. L’Aquila di Ligonchio ricopre nel reality di Canale 5 il ruolo di ospite fisso assieme a Cristiano Malgioglio e sta divertendo il pubblico con il suo modo di fare schietto e diretto. Anche troppo, tanto che in molti si sono un po’ lamentati di alcune gaffe, alcune relative a battute a sfondo sessuale, delle quali Iva si è resa protagonista nelle ultime puntate. Qualcuno ha chiesto un comportamento più consono con Barbara D’Urso che spesso si è trovata a dover moderare l’esuberanza di Iva, che ha comunque anche dispensato giudizi acuti sui concorrenti e sugli avvenimenti all’interno della casa, anche se in molti l’hanno trovata un po’ fredda e distante rispetto agli avvenimenti del reality. Iva però ha imposto il suo stile, fatto di ironia a volte anche un po’ piccante, ma che si discosta dalla tv urlata che spesso ha fatto da contorno a trasmissioni televisive come il Grande Fratello.

IVA ZANICCHI: LA PACE MARA MAIONCHI

Proprio in queste ultime ore, Iva Zanicchi ha poi avuto un confronto in onda su RTL 102.5 con Mara Maionchi, che durante Sanremo Young l’avrebbe accusata di “non capire nulla di musica”, proprio lei che alle spalle ha decenni di carriera come una delle più famose cantanti italiane. Mara Maionchi ha spiegato: “Mi spiace molto questa cosa che tutti han detto, che io ti avrei detto che non capisci niente di musica. Non è vero, avrei potuto dirlo in una battuta ma sarebbe non veritiero.” La risposta di Iva, al telefono: “Hai ragione, inutile stare qui a fare le sviolinate. Io ti conosco da tanto tempo, ti voglio bene, mi sei simpatica, ti stimo e lo sai. Io ho detto , non è che voglio negare , ‘Eravamo a Sanremo Young e Mara mi ha detto che non capisco niente.” La Maionchi ha risposto: “Ma ho fatto una battuta, Iva, hai vissuto di musica tutta la vita, sarei proprio cretina. L’avrò detto a proposito di una cosa su cui non ero d’accordo con te e posso averti detto ma dai, non capisci”.“Sì, ma un conto è detto così – ha replicato la Zanicchi – poi bisogna sempre star attenti, chiaramente, e io non lo sono mai e dopo vien fuori chissà ché. Tu mi sei simpatica. Sono felice di poter chiarire questa cosa perché ho troppo simpatia e stima di te.“

