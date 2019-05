IVA ZANICCHI/ Nuova icona del trash della televisione? (Grande Fratello 2019)

Aspirance influencer: si definisce così adesso Iva Zanicchi, cantante storica del panorama italiano e opinionista del GF 2019. Sempre fuori dalle righe, ma disposta anche a stare in silenzio per seguire le dinamiche televisive. Iva centra il bersaglio ogni volta che apre bocca ed è anche per questo che gli spettatori vorrebbero che potesse avere più voce in capitolo quando si tratta di bacchettare i concorrenti. Nell’ultima diretta la Zanicchi ha preferito però sganciare una delle sue classiche battute, prendendo in giro Michael Terlizzi e le voci di corridoio sulla sua presunta omosessualità. Quel suo “giuri sul tuo pise***” è già entrato nella storia del reality, confermandola come una delle icone trash del nostro piccolo schermo. Un titolo che le viene confermato anche grazie alla recente partecipazione ad All Together Now, per una prima puntata che l’ha vista fra le fila della giuria, pronta a punzecchiare Luca Valenti e a creare un suo personale show all’interno del programma. Dal “non mi toccare la gamba, ti piacciono le vecchie?” fino a “almeno per questa volta sforzati di dire qualcosa di intelligente”, Iva è riuscita a confermarsi fra le protagoniste di Canale 5.

IVA ZANICCHI, STAR SUI SOCIAL

Alla luce di tutto questo, i fan del reality di Barbara d’Urso sperano ancora in un cambio di rotta. Meno spazio a siparietti di dubbio gusto, che nella precedente diretta hanno messo in scena un pietoso confronto fra Francesca De Andrè e Mila Suarez, finito con la prima che sfuggiva alle regole implicite del programma e dritta in camera da letto. I momenti più cult rimangono quelli che si allontanano dall’aggressività ingiustificata di alcuni gieffini, ovvero gli interventi di Iva e del suo collega Cristiano Malgioglio. Iva Zanicchi regala il meglio di sé sui social, dove ha scelto di impegnarsi negli ultimi mesi con una forza rinnovata. “Mi sto mettendo la veletta perché devo andare al matrimonio di Cristiano Malgioglio, gli faccio da testimone”, dice in un recente video su Instagram. “Ha quasi settant’anni, è giusto che anche lui la dia, prima che gli faccia la muffa”, conclude con tanto di risata.

LE RICETTE DI IVA ZANICCHI

Nessuna risposta invece da parte dell’artista a tutti coloro che fra i commenti le chiedono di prendere le distanze dal programma. L’impressione degli ammiratori è che la Zanicchi sia fuori posto e che non dovrebbe farsi coinvolgere con un reality in grado di avvallare quello che per molti è bullismo. Il riferimento ancora una volta è diretto alle dinamiche create da Francesca De Andrè, che per quanto contestata sui social è riuscita a far sbattere fuori dalla Casa la rivale Mila Suarez. Anche questa settimana però Iva ci regala una delle sue splendide ricette: spaghetti alla Pippi. “Semplicissimi spaghetti al pomodoro e basilico, con un ingrediente segretissimo”, scrive in un post svelando che la preparazione nasce da un’idea del marito Fausto Pinna. Scopriamo che si tratta di un po’ di radice di zenzero grattuggiata, da aggiungere alla salsa di pomodoro.



