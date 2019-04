Iva Zanicchi/ “Sono una nonna, amo i concorrenti come i nipoti” (Grande Fratello 16)

Iva Zanicchi non si ferma mai. Dopo un anno eccezionale tra teatro, Tu si que vales e #CR4 – La Repubblica delle donne, torna ogni settimana con il Grande Fratello 16, al fianco di Cristiano Malgioglio per commentare le dinamiche del programma. La cantante è stata arruolata da Barbara d’Urso essendo sempre sulla cresta dell’onda. “Non si capisce perché noi artisti avanti negli anni siamo seguiti non soltanto dalle persone della nostra generazione ma anche da tantissimi giovani”, confessa tra le pagine di Nuovo “Forse trovano in noi qualcosa di rassicurante…”. Karina Cascella di recente, ha detto che la TV, dovrebbe dare più spazio agli opinionisti giovani. A tal proposito, la Zanicchi ha le idee chiare: “Potrebbe anche aver ragione, ma non bisogna dimenticare che fare l’opinionista non è per niente facile, anzi credo che sia molto più difficile di presentare uno show. Non ci si può improvvisare e bisogna essere capaci di farsi valere, saper rappresentare qualcosa o qualcuno e imparare ad essere tolleranti”.

Iva Zanicchi, la nuova opinionista del GF

“Dire la mia sugli altri mi costa fatica: ma ho accettato la sfida e mi calerò con entusiasmo nel ruolo di opinionista del GF cercando di essere il più obiettiva e sincera possibile”, racconta ancora Iva Zanicchi tra le pagine di Nuovo. Probabilmente, il pubblico da casa preferisce ascoltare le opinioni di personaggi della sua età perché hanno più cosa da dire: “Forse sì. La verità è che il pubblico ci vuole ancora, ma non è detto che non voglia anche i giovani. Lo stesso discorso vale nel mondo della musica: negli ultimi anni sono emersi tanti nuovi talenti che hanno proposto le loro canzoni. che sono un po’ ripetitive ma ben vengano. Ogni tanto, però, c’è chi desidera ascoltare anche una bella melodia ed ecco che allora riscopre le varie Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Iva Zanicchi”. Poi la cantante racconta di essere una persona molto tollerante, e questo si riflette anche nelle sue opinioni in diretta: “I nonni in genere lo sono più dei genitori e io sono la nonna di tutti i concorrenti, e credo che li amerò come i miei nipoti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA