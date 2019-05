Iva Zanicchi/ Video: “Di musica non capisco niente” (All together now)

Iva Zanicchi torna in prima serata su Canale 5 con “All Together Now”, il nuovo programma di Roberto Cenci condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Il ruolo della Zanicchi sarà quello di guest star della giuria di 100 esperti che valuteranno le esibizioni dei concorrenti. Al momento Iva Zanicchi ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello 16, il lunedì sera sempre su Canale 5, insieme a Cristiano Malgioglio. Recentemente la Zanicchi è finita al centro dei gossip per una lite con Mara Maionchi. Quando sulle pagine di “Oggi” la Zanicchi è stata paragonata alla discografica, subito la cantante ha voluto prendere le distanze dalla Maionchi: “Siamo in realtà piuttosto diverse, sa? Lei, secondo me, ha la parolaccia “montata di serie” sul personaggio. Io sono un po’ più pudica: però se mi scappa, mi scappa”. Per quanto riguarda la loro lite a Sanremo Young ha detto: “C’è stato un episodio sgradevole: si stava valutando il talento di una ragazza, e non eravamo d’accordo. Lei a un certo punto, tra la diretta e il fuori onda, mi guarda e sbotta: “Tu di musica non capisci un c…”. Non so, io non mi sarei mai permessa. Boh…“.

Iva Zanicchi e Mara Maionchi fanno pace

Fortunatamente la faida tra Iva Zanicchi e Mara Maionchi si è conclusa con una stretta di mano. Nella puntata di “Miseria e Nobiltà”, andata in onda su RTL 102.5 lo scorso 8 maggio, le due donne si sono chiarite: “Ho fatto una battuta, Iva, hai vissuto di musica tutta la vita, sarei proprio cretina. L’avrò detto a proposito di una cosa su cui non ero d’accordo… Finiamo qui questa cosa, sono molto contenta, comunque tu di musica non capisci niente!”, ha detto la discografica con la sua tipica ironia. “Ti devo dare anche ragione perché a volte scelgo malissimo, avessi avuto vicino una esperta come te vicino le cose sarebbero andate diversamente, lo dico sinceramente, detto questo ti bacio”, ha risposto l’Aquila di Ligonchio. Nei giorni scorsi Iva Zanicchi è tornata sotto i riflettori per un commento su Silvio Berlusconi: “Il presidente è un uomo carico di tanta energia, lo ha sempre dimostrato, ha dato tanto all’Italia e quindi andrà avanti a lungo, anzi profitto di questa intervista per augurargli un’immediata guarigione”, ha detto intervistata dal Secolo d’Italia.





