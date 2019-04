Iva Zanicchi vs Mara Maionchi/ “Mi ha detto tu di musica non capisci un caz*o”

Iva Zanicchi e Mara Maionchi sono due delle donne più schiette e dirette del mondo dello spettacolo. Entrambe, infatti, non hanno peli sulla lingua e il loro linguaggio è sempre molto colorito. Guai, però, a paragonarle. Iva Zanicchi, attuale opinionista del Grande Fratello 2019 accanto a Cristiano Magiogio, infatti, ai microfoni del settimanale Oggi, ha rifiutato il paragone con Mara Maionchi svelando anche un retroscena. Quando l’hanno paragonata alla Maionchi per i modo di fare, infatti, la Zanicchi ha svelato cos’è successo dietro le quinte di Sanremo Young. Stando a quello che racconta Iva, infatti, la Maionchi si sarebbe rivolta a lei con un’espressione infelice che avrebbe lasciato letteralmente spiazzato la Zanicchi.

IVA ZANICCHI CONTRO MARA MAIONCHI: “AL SUO POSTO NON L’AVREI MAI FATTO”

Cos’è successo, dunque, tra Iva Zanicchi e Mara Maionchi? Cosa ha detto la discografica per ferire l’opinionista del Grande Fratello? A spiegarlo è proprio la Zanicchi. «Siamo in realtà piuttosto diverse, sa? Lei, secondo me, ha la parolaccia “montata di serie” sul personaggio. Io sono un po’ più pudica: però se mi scappa, mi scappa» – ha esordito Iva ai microfoni di Oggi per poi aggiungere – «Siamo in realtà piuttosto diverse, sa? Lei, secondo me, ha la parolaccia “montata di serie” sul personaggio. Io sono un po’ più pudica: però se mi scappa, mi scappa». Nessun paragone, dunque, tra Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Iva, poi, sempre ai microfoni di Oggi, ha anche spiegato perchè ha deciso di fare l’opinionista in un reality come il Grande Fratello: «Guardare dal buco della serratura piace un po’ a tutti: è il segreto di questi show. Da piccola, a casa di mio zio, poggiavo l’orecchio contro il muro per sentire litigare i vicini» – confessa. E su Malgioglio: «È un fumetto, lo dico in senso buono. Bizzarro e con il fiuto di capire che cosa piace alla gente. Mi ha già scritto due nuove canzoni».

