IVAN COTTINI, CHI È?/ Da Amici a Ballando con le stelle nonostante la Sla (Verissimo)

Volere e potere, dice il saggio. Per Ivan Cottini vale due volte: non solo, da 3 anni, fa parte della squadra di Amici, ma di recente è entrato nel cast di Ballando on the road, ottenendo un prezioso pass per l’edizione serale. Oggi sarà ospite a Verissimo, che ad Amici dedica uno speciale a partire dalle 15.40. Ivan non si lascia fermare dalla Sla, la malattia che lo “accompagna” dal 2013. Per il ballerino è una caratteristica come le altre, un suo tratto distintivo, che invece di frenarlo gli dà la carica. Potremmo definirla una sfida con se stesso: Ivan ha iniziato a ballare per gioco, dopo l’insorgenza dei primi sintomi, quando i suoi amici l’hanno “messo in mezzo” a una festa di beneficenza. Una volta faceva il fotomodello, ma poi, a 28 anni, ha cambiato improvvisamente rotta. Un addio forzato, per certi versi, ma sicuramente non sofferto. Sulla carrozzella, Ivan ha ritrovato il suo equilibrio.

Ivan Cottini, l’esperienza a Ballando on the road

Ivan Cottini ha gareggiato per Ballando con le stelle in coppia con Bianca Maria Berardi. Emblematico il brano scelto, Ti vorrei sollevare di Elisa. La giuria non ha potuto che premiarlo: Carolyn Smith, che la malattia la conosce bene, si è detta “emozionata”. Non capita tutti i giorni, infatti, di vedere un ballerino sulla sedia a rotelle: “Sei un vero guerriero e mi piacciono da morire queste esibizioni, danno forza a tanti”. Con la Smith, Ivan ha un rapporto speciale: “Ci siamo fatti l’occhiolino, lei una di quelle che ha spinto tantissimo per avermi. Ci siamo sentiti quasi tutte le settimane”, ha raccontato lui dopo l’esibizione. La storia di Ivan è arrivata anche a Guillermo Mariotto: “Sta producendo un linguaggio nuovo che è quello della sofferenza insieme alla gioia”, ha commentato il giudice. L’esordio al Teatro Uno di Roma è avvenuto alla fine di aprile; Ivan Cottini è atteso a Ballando con le stelle per una delle prossime puntate.

Ivan Cottini e Bianca Maria Berardi

“Mi sono avvicinato alla danza quando mi sono ammalato, sei anni fa”, racconta Ivan Cottini al Corriere Adriatico. “Durante una festa di beneficenza, c’era una coreografia dove io ero al centro e mi ballavano intorno. Ho detto ‘sembra la veglia al morto! Non ho ancora 30 anni, mi sento un vulcano, provate a coinvolgere anche me!’. Mi si è aperto un mondo, ho visto che la danza è una delle terapie che mi fa stare meglio, in quei minuti mentre ballo non mi sento malato”. Poi svela un bel retroscena riguardante la sua partner, Bianca Maria: “È la persona che mi ha cambiato. Se non avessi incontrato una ‘matta’ come lei, che non aveva paura che mi facessi male, non saremmo arrivati dove siamo oggi. Ha superato un tumore, è una donna speciale”. E lui è un uomo altrettanto unico.



