IVAN ZAZZARONI/ Contro Suor Cristina: “Non voto una cosa registrata” (Ballando 14)

Ivan Zazzaroni continua a far discutere nella giuria di Ballando con le stelle 2019, il programma televisivo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. Ennesimo successo di pubblico e ascolti per il dancing show italiano che, settimana dopo settimana, continua a registrare un vero e proprio record d’ascolti riuscendo a battere “Amici di Maria De Filippi”. Durante l’ultima puntata argomento di dibattito e scontro non solo all’interno della giuria di qualità, ma anche sui social è stata l’assenza di Suor Cristina impossibilitata a partecipare alla diretta per impegni religiosi. Le festività di Pasqua 2019, infatti, hanno spinto la suora cantante a restare in convento, ma non si è tirata indietro dall’esibirsi a Ballando con una performance registrata con il team di Stefano Orodei. La cosa però non è stata affatto gradita da Ivan Zazzaroni che durante la diretta si è rifiutato di votarla.

Ivan Zazzaroni: “Non voto Suor Cristina”

“Non è Ballando con le Stelle. Non voto una cosa registrata” con queste parole Ivan Zazzaroni ha commentato l’esibizione registrata di Suor Cristina. Il giornalista sportivo non ci sta e durante la diretta di sabato scorso sottolinea a gran voce: “C’è una mancanza di rispetto verso la gara perché non balla dal vivo e insieme agli altri che ballano davanti a 4 milioni di telespettatori rischiando di sbagliare”. Per Zazzaroni, infatti, non ci sarebbe un equo comportamento considerando l’impegno degli altri concorrenti vip che ogni settimana si esibiscono in diretta davanti al pubblico rischiando anche grosso come è successo a Manuela Arcuri che ha rischiato di cadere. Proprio per questo motivo al momento della fatidiche palette di Ballando, Zazzaroni si è astenuto dalla votazione con un sonoro 0. In tantissimi hanno condiviso ed applaudito il suo comportamento con commenti di variotipo anche sui social. Milly Carlucci è rimasta stupita dal comportamento di Zazzaroni: “Come non voti? È un caso straordinario, non era mai successo a Ballando con le Stelle. Il motivo della sua assenza è religioso, è una ragione superiore. È dove deve stare. Non se ne deve fare una questione di metodo”.

Ivan Zazzaroni VS Suor Cristina: i commenti sui social

A supportare Ivan Zazzaroni l’altro giurato Fabio Canino: “A parte che l’esibizione sembrava presa da Tele Pace, ma Suor Cristina sa ballare e deve essere trattata come una concorrente qualsiasi”. A difendere Suor Cristina è stata Selvaggia Lucarelli: “Esistono stop fisici e spirituali, questo è spirituale. Altrimenti vorrà dire che quando un concorrente si infortuna lo mandiamo fuori. Mi sembra un capriccio”. Le parole della Lucarelli però hanno adirato Zazzaroni che ha replicato: “Capriccio no, non te lo permetto, a 61 anni non te lo permetto”. Intanto sui social in tantissimi si sono espressi a favore del giornalista sportivo: “Ivan Zazzaroni ha ragione: fine della storia. Ps: questi balletti da oratorio hanno stufato. #BallandoConLeStelle”, “D’accordo con il pensiero espresso da Ivan Zazzaroni. Che va al di là del fatto dell’abito che porta suor Cristina” e “A me dispiace ma sono d accordo con Ivan Zazzaroni su tutto”. Non sono mancati però i commenti a favore di Suor Cristina come quello di un utente che ha scritto: “lo ha spiegato anche Milli: se ci fosse stata esibizione dopo mezzanotte si un minore sarebbe andato in registrato, suor cristina l’ha presa la produzione nel cast e hanno contrattato questa assenza. Per cui le esternazioni di Ivan Zazzaroni sono del tutto inutili e ridicole” e “Suor Cristina mi porta a dare ragione a Ivan Zazzaroni ma vi rendete conto??? #BallandoConLeStelle”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA