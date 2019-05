IVAN ZAZZARONI/ Contro Suor Cristina: “pace fatta, quanto durerà?” (Ballando 2019)

Ivan Zazzaroni nella giuria di Ballando con le Stelle 2019 è pronto a nuove polemiche. In quest’edizione il giornalista sportivo si è trovato spesso in disaccordo con le esibizioni di Suor Cristina, uno dei personaggi più criticati e discussi per via delle sue performance di ballo che, a detta di molti, sembrano dei mini musical. In particolare Zazzaroni ha puntato il dito contro l’esibizione registrata della settimana scorsa su cui non ha voluto dare alcun voto. In occasione della settimana di Pasqua, Suor Cristina non ha partecipato alla diretta di sabato 20 aprile registrando la sua prova di ballo alcuni giorni prima. La cosa non è stata però condivisa da alcuni giurati, tra cui proprio Zazzaroni che la scorsa settimana ha detto: “Vorrei dire che nessuno ha mancato di rispetto all’abito che porti. Se avessi avuto un atleta impossibilitato a venire qui, mi sarei comunque rifiutato di votare. Continuo a non capire il senso delle due ballerine e ho trovato che sia un po’ la solita minestra. Inoltre questo ballare in quattro mi fa un po’ uscire da Ballando con le Stelle, come fosse Suor Cristina e la sua band”.

Suor Cristina replica a Ivan Zazzaroni: “io rappresento la Chiesa”

Le parole di Ivan Zazzaroni hanno trovato immediata replica da parte di Suor Cristina. La vincitrice di The Voice of Italy non si è affatto scomposta, anzi con prontezza ha risposto così al giornalista: “rispetto il tuo modo di pensare, ma mi fai venire in mente Neruda quando dice che lentamente muore chi è schiavo dell’abitudine. Milly quest’anno ha cercato una novità, non esiste un solo tipo di danza, ne esistono tante”. Zazzaroni ha prontamente sottolineato : “Noi di novità ne abbiamo viste tante, ma questa mi pare una cosa fuori da Ballando, mi mancano i parametri”. A questo punto Suor Cristina ha letteralmente sbottato in diretta: “Il tuo problema devi risolverlo con la produzione, perché io sono stata solo invitata qui. Io non avrei mai accettato di ballare in coppia. Siamo tutti fratelli e sorelle, io ogni giorno abbraccio tante persone. Non è tanto cosa si fa ma come si fa. Il senso del pudore è soggettivo. Io ho una grande responsabilità: rappresento la Chiesa e non posso strusciarmi addosso a Stefano”.

L’abbraccio tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina

Alla fine Suor Cristina si è avvicinata al banco della giuria di Ballando con le Stelle 2019 per siglare una sorta di pace con Ivan Zazzaroni. I due, infatti, si sono abbracciati mettendo così a tacere ogni tipo di polemica. Chissà durante la prossima puntata di Ballando con le Stelle se Ivan Zazzaroni avrà cambiato idea sulle performance di Suor Cristina oppure assisteremo ad un nuovo confronto. Non resta che seguire la nuova puntata di sabato 4 maggio per scoprire cosa succederà e soprattutto come voterà il giornalista sportivo la nuova prova di ballo di Suor Cristina!



© RIPRODUZIONE RISERVATA