IVANA ICARDI/ A Mila Suarez: “ti fai film su cose che non esistono” (Grande Fratello)

Ivana Icardi è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show condotto a Barbara d’Urso su Canale 5. La sorella di Icardi è sicuramente tra i coinquilini che ha maggiormente attirato l’attenzione del gossip e del pubblico per via della sua delicatissima situazione familiare e per le diatribe con la cognata Wanda Nara. All’interno della casa però non mancano le prime difficoltà con alcuni coinquilini; tra questi c’è Mila Suarez con cui Ivana aveva cominciato il percorso. Nella camera da letto a Valentina Vignali racconta: Meno male Vale che si è rotto questo equilibrio, io stavo in questa sua aurea negativa, se mi metto una persona così che tutto è un dramma, tutto nella vita è un dramma, come pretendi che io possa essere come sono con tutti gli altri?”. La sorella dell’attaccante dell’Inter non nasconde che preferisce di gran lunga farsi conoscere per come è davvero settimana dopo settimana lanciando una chiara accusa alla modella marocchina.

Ivana Icardi a Mila Suarez: “non possiamo essere amiche”

Ivana Icardi poi confrontandosi sempre con Valentina Vignali e Martina su Mila Suarez dice: “non ha senso quello che dice, dice una cosa e ne fa un’altra. Come puoi essere amica con una persona così?”. Poco dopo la Icardi chiarisce la situazione con Mila Suarez oramai bersagliata su più fronti. La Icardi comincia il chiarimento dicendole: “cosa ti è successo che ti è cambiata la testa in una settimana?”, la Suarez allora cerca di spiegarle che c’è stato un fraintendimento legato anche a quella cosa dettala pochi giorni fa su Gennaro Lillio. “Questo è il tuo problema, ti fai film di cose che non esistono” dice Ivana a Mila, che si confida raccontandole di come Francesca De Andrè l’abbia attaccata senza alcun amico. La sorella di Icardi allora stanca di questi continui fraintendimenti dice: “non siamo fatte per essere amiche io e te, non c’è problema, così non continuiamo”.

Wanda Nara: “Ivana Icardi non è sincera”

Intanto fuori dalla casa Wanda Nara è tornata a parlare della sorella del marito, Mauro Icardi. Ospite del salotto televisivo di Verissimo, la procuratrice sportiva ha dichiarato: “Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e noi abbiamo aperto le porte a lei e al suo ragazzo, che è anche lui un calciatore”. Per Wanda, infatti, Ivana Icardi si sta approfittando della sua famiglia e del fratello per avere popolarità: “Lei ha capito come si fa a diventare un personaggio, vuole solo vincere il premio del reality. Non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata”. Poi Wanda Nara ha precisato a gran voce: “Non è vero che Mauro non dà un euro alla famiglia. Lei parla male di noi solo per diventare un personaggio e vincere il reality. Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo, non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università le ha anche regalato una macchina per aiutarla”.