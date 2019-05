Ivana Icardi/ Rifiutata da Onestini, in crisi “piange continuamente” (Domenica Live)

Ivana Icardi è entrata in una profondissima crisi: sono queste le parole di Barbara d’Urso che non è ancora in grado di dire se la sorella del campione dell’Inter, Mauro, nonché ex concorrente del Grande Fratello sarà in studio oppure no, ospite di Domenica Live. “Piange continuamente, è disperata”, ha anticipato la conduttrice. Dopo la sua eliminazione dal reality, infatti, Ivana ha compreso di provare realmente dei sentimenti per il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne e per questo avrebbe deciso di mollare il fidanzato Luis Fabian Galesio, il calciatore con il quale era legata sentimentalmente da circa tre anni. La scorsa settimana la Icardi è entrata nella Casa più spiata d’Italia per confrontarsi con Gianmarco e cercare di capire se quel feeling nato durante la sua permanenza era condiviso e poteva essere il preludio di una nuova relazione tra i due. Ma in quel caso, Onestini è stato chiaro, dichiarando di averla pensata ma non nel modo in cui lei si attendeva e di non aver mai considerato reale il suo presunto interesse. Dopo il “due di picche”, però, la cognata di Wanda Nara sarebbe caduta in una profonda crisi poichè il suo atteggiamento avrebbe messo in discussione la sua ormai conclusa storia con Luis.

IVANA ICARDI IN CRISI DOPO IL “DUE DI PICCHE” DI GIANMARCO ONESTINI

Ivana Icardi ha davvero perso la testa per Gianmarco Onestini al punto da aver deciso di lasciare Luis Fabian Galesio. Dopo il suo intervento in diretta al Grande Fratello 2019, Gianmarco si era sfogato asserendo di non credere affatto alla sua ex coinquilina. Lo stesso è rimasto molto perplesso dopo le dichiarazioni di Ivana, al punto da commentare: “Siamo stati bene ma è stata solamente una settimana, se devo dire di provare qualcosa per te la risposta è no”. Affermazioni che hanno chiaramente deluso non poco la Icardi. Ma solo dopo la puntata Onestini si è sfogato apertamente: “Se era no ieri è no anche oggi. Io quando mi parlava non ho visto un reale interesse come ha detto lei”, ha dichiarato il ragazzo che però non ha escluso che fuori, avendo la possibilità di frequentarla liberamente, possa accadere qualcosa tra loro due. Tuttavia non ha potuto dimenticare quanto accaduto la settimana precedente: “Ovvio, mi fa piacere che mi abbia detto quelle cose ma non l’ho vista reale come cosa. La settimana prima si è baciata con il suo ragazzo dicendogli “ti amo”, “sei tutta la mia vita””.

