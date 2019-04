Ivana Icardi sarà eliminata?/ Flirt con Gianmarco Onestini per non uscire? (GF 16)

Ivana Icardi ha trovato un nuovo amore al Grande Fratello 2019? Anche se la sorella del noto calciatore è fidanzata, agli occhi del pubblico e della stessa Casa non sono passati inosservati i suoi sguardi languidi con Gianmarco Onestini. Anche il fratello di Luca ha avuto dei dubbi questa settimana sul comportamento della showgirl, che potrebbe non tenerlo in considerazione solo per amicizia. Si è dichiarato d’accordo Michael Terlizzi, anche se ha suggerito all’amico di indagare meglio su quanto sta accadendo. Tutto nasce da un placido rimprovero che Ivana ha riservato a Gianmarco ad inizio settimana: ha notato che non le parla mai e che evita persino il suo sguardo. Il ragazzo però è riuscito a giustificare quegli eventi banali, salvo poi ritrovarsi nel pieno della lite durante la giornata di sabato. Ivana infatti vorrebbe che Gianmarco le riservasse più attenzioni, mentre Onestini Junior non vuole superare certi confini: dopo tutto la ragazza è fidanzata. Dopo tante botte e risposta, passando anche per un confronto fra la Icardi e Gennaro Lillio, i due sono riusciti a chiarirsi ed hanno ricominciato tutto da capo. Non prima di abbracciarsi in modo affettuoso. Clicca qui per guardare il video di Ivana Icardi e Gianmarco Onestini.

Un inizio non facile al GF 16 per Ivana Icardi ma…

Il Grande Fratello 16 non è stato facile per Ivana Icardi, che potrebbe riservare però non poche sorprese nel corso delle settimane. Questa sera si sottoporrà al verdetto del televoto e non è escluso che possa risultare come la non preferita dal pubblico. Gli spettatori sembrano scagliati compatti contro Francesca De Andrè, ma non è escluso che la sorella del calciatore argentino non finisca nel mirino delle critiche. Molti infatti sono stufi di sentirla parlare delle solite dinamiche e quanto sta accadendo cn Wanda Nara all’esterno della Casa inizia a stancare chi ama altri tipi di dinamiche. La forza di Ivana però non è da sottovalutare: è una delle poche ad essersi tenuta distante dai complotti contro Alberico Lemme. Anche se in apparenza può sembrare fredda, in realtà dimostra di essere riflessiva e molto più matura rispetto a tante altre gieffine. Uno dei suoi meriti è essere riuscita a mantenere rapporti più o meno cordiali con tutti, anche se Mila Suarez è riuscita a farle alzare il muro durante la seconda settimana di reality.

Se Ivana Icardi si salva rischia nuova nomination…

Se Ivana Icardi dovesse riuscire a rimanere al Grande Fratello 2019, dovrà valutare molto bene i prossimi passi da compiere. Per ora i telespettatori non sembrano molto convinti della sua presenza in Casa e come le ha suggerito Wanda Nara, anche se per motivi diversi, è meglio che inizi a farsi conoscere come persona e non come ‘sorella di’. Quanto sta accadendo con Mauro Icardi ha di sicuro un forte peso nella vita di Ivana, che tuttavia non deve dimenticare il vero obbiettivo della sua presenza nel reality. Uno dei problemi maggiori riguarda anche la possibilità che Gianmarco Onestini, con cui ha legato in modo particolare, si ritrovi fuori dalla competizione grazie allo stesso televoto. Se il fratello di Luca non dovesse risultare vincente, Ivana si ritroverebbe senza un terreno di gioco utile da sfruttare. E senza alcun supporto maschile, cosa che a quanto pare le interessa molto.



