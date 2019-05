Ivana Icardi vs Valentina Vignali/ “Lingua nell’orecchio a Onestini? Ignorante!”

Ivana Icardi, ultima eliminata dal Grande Fratello 16, è tornata ufficialmente tra le braccia del fidanzato, il calciatore argentino Luis Fabian Galesio. Eppure la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha lasciato in lei alcuni strascichi legati all’amicizia nata con un altro concorrente, Gianmarco Onestini e che sembrava di andare molto oltre un semplice legame affettuoso. Proprio la sorella di Mauro Icardi, campione dell’Inter, sarà oggi ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live, pronta a commentare le ultime indiscrezioni sul suo conto. Sebbene in diretta tv, prima della sua uscita ed in presenza del fidanzato Ivana avesse avuto modo di smentire le voci di un presunto flirt con Onestini – nonostante in studio la stessa Carmelita avesse manifestato qualche dubbio – al termine della puntata una sua ex coinquilina aveva aggiunto alcuni particolari choc. Valentina Vignali aveva svelato un ulteriore tassello che sembrava confermare i dubbi più volte palesati anche dagli altri abitanti della Casa di Cinecittà rispetto ad un presunto avvicinamento tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini, oltre a quanto già ripreso dalle telecamere. La cestista aveva in particolare svelato che la cognata di Wanda Nara avrebbe leccato un orecchio a Onestini sotto le lenzuola. Come replicherà oggi la Icardi a questo gossip?

IVANA ICARDI VS VALENTINA VIGNALI DOPO LA SUA USCITA DAL GRANDE FRATELLO

Tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini c’è stata davvero solo amicizia? I due hanno negato con forza ai dubbi esternati da Barbara d’Urso nell’ultima puntata del Grande Fratello, ma a svelare un particolare “hot” è stata Valentina Vignali, la quale parlando con i suoi compagni ha commentato: “E’ inutile che Ivana fa la vittimina davanti a tutti, non mi piacciono queste cose. Se mi venisse chiesto lo dico, Gianmarco è una persona squisita, lei l’altra sera dopo la festa gli è saltata addosso e ha iniziato a leccargli l’orecchio”. A detta della Vignali però, Onestini si sarebbe comportato da “signore”. “Quella sera lì lei stava in piedi davanti al letto e io le dicevo: ‘Ivana vuoi dormire qua?’ (con Gianmarco, ndr). Io mi ero messa dormire con Gianmarco perché ci ero stata meno e potevamo chiacchierare, ma non ho problemi a dormire con quello o con quell’altro. Lei stava lì in piedi diceva che non voleva dormire, e poi lui mi ha detto che lei gli aveva chiesto di andare di là con lei e che gli aveva leccato tutto l’orecchio”, aveva raccontato ancora Valentina dopo la puntata in diretta. Per la Vignali l’atteggiamento di Ivana verso Gianmarco era stato particolarmente malizioso. “E’ passato come se fosse stato Gianmarco ad avvicinarsi a lei, ma non è stato assolutamente così. Gianmarco è un signore, un altro al suo posto se la portava a letto quella sera”, aveva chiosato. Ivana aveva avuto già modo di replicare a quelle parole, postando una storia proprio insieme al fidanzato, teneramente abbracciati a letto: “Sei tutto per me! Non si separiamo più, Ti amoooo da morire”, aveva scritto. Ma non era mancata una frecciatina alla Vignali: “Che gli ignoranti continuino a parlare, il nostro amore non si tocca”.

