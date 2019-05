IVANA ICARDI VS VALENTINA VIGNALI/ “Ti piace Daniele” Vale:”ho un fidanzato basta!”

Valentina Vignali respinge le accuse di Ivana Icardi e con convinzione ribadisce il suo comportamento corretto con tutti i ragazzi della casa. “Per me valgono tutti allo stesso modo. Io ho dormito con tutti, sono tutti uguali per me”, dice la cestista. Iva Zanicchi si domanda come facciano alcune concorrenti ad essere così disinibite: “Insomma da casa vediamo che queste ragazze hanno mollato i propri fidanzati e vanno al Grande Fratello per fare grattini”. La Icardi a gamba tesa sulla Vignali: “Povero il tuo fidanzato che ti vede in queste condizioni. Continua a baciare tutti e andare a letto con tutti”. La cestista sbotta: “Questo gallinaccio continua a parlare. Ivana Icardi è un gallinaccio”. Ivana Icardi sentenzia: “Ti piace Daniele”. La Vignali chiude il discorso: “ho un fidanzato basta!”. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Valentina Vignali vs Ivani Icardi, serata infuocata al GF

Serata particolarmente infuocata nella Casa del Grande Fratello 16. Barbara d’Urso ritrova in studio, tra i concorrenti usciti dalla Casa, la bella Ivana Icardi. La sorella del noto calciatore dell’Inter è pronta però a far ritorno tra i suoi ex coinquilini per chiarire con una ragazza che l’ha fortemente attaccata. Stiamo parlando di Valentina Vignali che, all’uscita di Ivana dal Grande Fratello, aveva confessato ad alcuni compagni di un gesto choc della Icardi. “Lei ha leccato l’orecchio a Gianmarco Onestini“ aveva ammesso Valentina. Una dichiarazione che aveva scatenato l’ira di Ivana e anche la successiva rottura di quest’ultima col fidanzato. Ivana è poi tornata in Casa per parlare con Gianmarco, ammettendo il suo interesse per lui e ricevendo un due di picche.

IVANA ICARDI VS VALENTINA VIGNALI: COLPA DEI BACI CON GIANMARCO ONESTINI?

Nelle ultime settimane, seppur per un gioco voluto dal Grande Fratello, tra Valentina e Gianmarco ci sono stati dei baci anche prolungati che potrebbero essere il motivo del ritorno di Ivana Icardi nella Casa del Grande Fratello questa sera. Barbara d’Urso ha infatti annunciato, allo’inizio di questa nuova diretta, che la sorella di Mauro Icardi è molto agguerrita e pronta ad un nuovo faccia a faccia con Valentina Vignali. Le motivazioni non sono state chiarire, tuttavia sono intuibili proprio visto quanto accaduto in Casa in questi giorni. Come la prenderà Valentina? Come reagirà al ritorno in Casa di Ivana? Lo sapremo nel corso di questa settima puntata del Grande Fratello 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA