IVANA MRAZOVA INCINTA?/ Video Luca Onestini scioglie i dubbi: “attualmente…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova non stanno aspettando nessun bambino. Dopo i dubbi che aveva scatenato l‘ex tronista di Uomini e Donne con un post pubblicato su Instagram il giorno della Festa dea Mamma, arriva finalmente la verità grazie a Federica Panicucci. Ai microfoni di Mattino 5, infatti, Luca ha spiegato che la sua bellissima fidanzata non sta aspettando nessun bambino, almeno per il momento. In futuro, però, la cicogna potrebbe arrivare. Tra i due, del resto, la storia d’amore procede a gonfie vele come ha spiegato anche Gianmarco Onestini che, nella casa del Grande Fratello 2019, ha raccontato come i due siano sempre più uniti e innamorati. Insieme da un anno e mezzo, dunque, Ivana e Luca decideranno presto di compiere il passo successivo convolando a nozze e mettendo su famiglia? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IVANA MRAZOVA INCINTA? LA VERITA’ A MATTINO 5

Colpo di scena a Mattino 5 oggi dove, tra gli ospiti, c’era anche Luca Onestini. Il motivo della sua “visita” nel salotto di Federica Panicucci era legato alla presenza del fratello Gianmarco al Grande Fratello 2019 e a tutto quello che in questi giorni è stato detto su di lui dopo l’ospitata nella casa di Ercole, figlio di Serena Grandi. Luca Onestini ha negato l’omosessualità del fratello e oggi era pronto a inveire anche contro Cristian Imparato reo di non aver lasciato in pace nemmeno Michael Terlizzi nella casa ma Federica Panicucci non si è lasciata sfuggire un’occasione così ghiotta e così, quasi in conclusione di puntata, ha mostrato sul led l’ormai famoso messaggio che Luca Onestini ha postato sui social per la Festa della Mamma. Lo scatto mostra lui e la sua Ivana Mrazova in una grande vasca e il messaggio non è destinato solo a chi festeggia la festa della mamma adesso ma anche a chi lo farà in futuro.

LA RISPOSTA DI LUCA ONESTINI ALLA DOMANDA DI FEDERICA PANICUCCI

In molti ci hanno visto dentro una sorta di annuncio quasi ufficiale e quindi la Panicucci si è chiesta: Ivana Mrazova è incinta? Luca Onestini ride, tergiversa un po’ e poi rilegge il messaggio lasciando intendere che voleva solo fare gli auguri a tutte le mamme e alle donne che lo diventeranno ma la conduttrice non ci sta: “Lo so che non vuoi dirlo così, tutto d’un tratto booom ma siamo felici per voi se fosse la verità”. Al momento quindi tutto sembra essere campato in aria visto che lo stesso Luca Onestini non ha smentito categoricamente la notizia ma si è limitato a sorridere e ammiccare. Qual è la verità?

Ecco il video del momento:

Luca Onestini e Ivana diventeranno presto genitori?!

A saperlo… 😏 pic.twitter.com/LQMSDV53fV — Mattino5 (@mattino5) May 16, 2019





