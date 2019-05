J-Ax/ Dopo Fedez trova Michelle Hunziker: nasce la strana coppia! (All Together Now)

Non è proprio il luogo dove si pensava di vedere J-Ax, ma il cantante rap ha deciso di accettare questa nuova avventura ed a fianco di Michelle Hunziker presenterà il nuovo format televisivo All together now, dove i concorrenti per vincere dovranno riuscire a conquistare tutti i giudici, e sono molti, il numero esatto del muro che devono superare è di 100 persone che hanno, ognuno in modo differente, a che vedere con la musica. J-Ax oltre che ottime canzoni che sono ormai il tormentone di molte generazioni, ha già partecipato a trasmissioni televisive non da cantante, possiamo infatti ricordare che 4 anni fa ha partecipato in veste di coach al talent di Amici, in gara con i suoi ragazzi contro il suo collega Nek. La sua carriera inizia anni fa con il duo degli Articolo 31. Passa poi ad una carriera da solista e anche come produttore, per qualche anno non si sente molto parlare di lui e vive nello spettro del duo che si è sciolto. Viene infatti per la maggiore ricordato per dei duetti con ad esempio Marracash e altri artisti più o meno famosi. Per qualche anno collabora anche con Fedez ed il loro successo è un’esplosione per entrambi, passano tra i primi posti delle classifiche per tutte le estati ed i loro pezzi diventano i tormentoni di tutti i giovani.

J-Ax: il nuovo lavoro discografico

J-Ax presenterà All Together Now al fianco di Michelle Hunziker. Nel 2018 esce un album con tutti i suoi principali successi che diventa subito uno dei più venduto. Una raccolta che passa dai tempi con gli Articolo 31 fino a quelli degli Ultimi anni. Molto bello il brano Tutto tua madre, che parla della fatica fatta per diventare genitori, con la moglie. Molto criticata è stata la casuale contemporaneità con l’uscita di una canzone dell’ex compagno di lavoro Fedez sempre dedicata al figlio. Se volete sentire la canzone potete cliccate qui. Attualmente lo si vede in molte trasmissioni con la sua compagna di viaggio Michelle Hunziker a pubblicizzare la loro nuova avventura televisiva. Sono sin da subito stati nominati come la strana coppia e in una divertente intervista doppia delle Iene che potete ascoltare cliccando qui, si sono davvero divertiti ed hanno regalato siparietti che fanno comprendere che non ci si annoierà sicuramente durante la trasmissione. Non vediamo l’ora di vedere il cantante rap nelle vesti di presentatore, nella speranza per i suoi fans che abbia anche lo spazio per esprimersi e cantare le sue più belle canzoni ed i suoi successi.

