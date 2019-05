J-AX/ Video, “Aiutare i bisognosi ci fa diventare migliori…” (All Together Now)

J-Ax è tornato in tv a “All Together Now“, il nuovo show condotto con grande successo da Michelle Hunziker su Canale 5. Il rapper è a capo del muro del condominio chiamato a giudicare le esibizioni dei concorrenti. Un programma completamente diverso dai talent tv, una novità per il palinsesto televisivo italiano come hanno raccontato i conduttori durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. “Il nostro non è un talent, ma un gioco” – ha sottolineato J-Ax – “noi diamo modo ad un panettiere di vivere il proprio sogno musicale, senza promettergli in cambio alcuna carriera discografica”. Il rapper, che più volte ha lavorato in talent televisivi, ha le idee molto chiare sul game show: “è, più o meno, il contrario di quel che succede altrove, dove i ragazzi cui è promessa una carriera discografica si vedono poi costretti a fare i panettieri”.

J-Ax, Ostia Lido è il nuovo singolo

In contemporanea con la sua partecipazione a All Together Now, J-Ax ha deciso di lanciare un nuovo singolo dal titolo “Ostia Lido“. A pochi giorni dall’uscita di “Timberland Pro”, il rapper ha pubblicato un brano che ha tutte le carte in regola per candidarsi a papabile tormentone dell’estate 2019. Un brano che lo stesso rapper ha raccontato così: “Tutti vanno in vacanza, tutti già pensano al mare, c’è chi sogna mete esotiche e chi pensa a itinerari culturali e chi come me sceglie Ostia Lido. Un pezzo più commerciale, speculare al precedente brano. Mi piace sempre cimentarmi in generi diversi perchè per me la musica è un melting pot di sonorità, ritmi e storie differenti da raccontare”. Quello che conta non è il posto, ma la compagnia. Questo è il messaggio di “Ostia Lido”, il nuovissimo brano del rapper che prossimamente sarà in tour con gli Articolo 31.

J-Ax: “Ho fatto il volontario all’Opera San Francesco di Milano”

Non solo tv per J-Ax, che in questi giorni è stato anche volontario per un giorno presso l’Opera San Francesco di Milano. Dopo aver fatto visita al Poliambulatorio che garantisce visite gratuite e somministra farmaci ogni giorno, il rapper ha voluto diventare volontario servendo un pasto ai più bisognosi presso il piazzale Velasquez. Così, indossato il grembiule, J-Ax ha servito da mangiare ai poveri per poi lanciare un messaggio a tutti i giovanissimi: “Vorrei dire ai giovani che aiutare i bisognosi non migliora solo la situazione di altri, ma anche la tua: vivere in un paese migliore è un bene per tutti”.

Video “Ostia Lido” di J-Ax

