Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli si sposano?/ Foto: spunta un anello alla mano

Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli si sposano? L’attrice ha scatenato il gossip pubblicando, su Instagram, una foto in cui sfoggia un anello. “The Ring is back”, ha scritto sotto la foto in cui si mostra felice e sorridente accanto ad un’amica. Oltre all’anello, però, ad attirare l’attenzione dei followers è stato un hashtag utilizzato dall’attrice ovvero “#IocimandoGM” riferito alla gioielleria. Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli, dunque, si sposeranno presto? La proposta di nozze, del resto, è già arrivata. Mentre era nella casa del Grande Fratello Vip, prima che cedesse al fascino di Elia Fongaro, infatti, l’attrice aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno che, munito di megafono, le aveva chiesto di sposarlo urlando dall’esterno della casa. Superata la crisi, nuovamente felici e innamorati, dunque, i due pronunceranno il fatidico sì?

JANE ALEXANDER, DI NUOVO FELICE CON GIANMARCO AMICARELLI

Il matrimonio di Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli potrebbe essere ancora lontano. Ai microfoni del settimanae Diva e Donna, infatti, in una recente intervista, l’attrice ha confessato di non essere ancora tornata a vivere con il compagno. ““Ora sono felice di esser tornata con Gianmarco e, anche se abbiamo deciso di non vivere ancora insieme, c’è davvero tanta serenità fra noi”. Innamorata dea sua vita con Gianamrco, Jane deve fare ancora i conti con le critiche di chi non capisce come Amicarelli sia riuscito a perdonarla: “C’è chi gli dice: “Ma come puoi tornare con lei dopo quello che ti ha fatto?”; ci soffro. Ma voglio parlare sempre sinceramente di tutto quello che mi è successo: cambiare si può! Si può decidere di lasciare il proprio uomo, come anche è poi possibile ricominciare”, ha spiegato ‘attrice.





