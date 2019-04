Jane Alexander/ “Gianmarco Amicarelli? Gli chiedono come faccia a stare con me…”

Jane Alexander è tornata tra le braccia del suo ex Gianmarco Amicarelli. L’attrice, dopo avere deciso di ricominciare con lui, non ha voluto assolutamente mentire al suo pubblico e proprio per questo motivo, dopo avere capito come procedere con la sua relazione, ha voluto parlarne anche con i followers. Naturalmente Jane non cercava la loro approvazione, ma voleva solo essere fedele a sé stessa, raccontando la verità anche tramite social. Dopo la fine della passione con Elia Fongaro, pur non rinnegando l’accaduto, l’ex gieffina ha sorpreso tutti quanti tornando tra le braccia del suo ex, nel tentativo di recuperare la bella storia d’amore che avevano prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Jane, dopo avere vissuto ciò che le diceva il cuore, aveva deciso di lasciare Gianmarco per viversi la storia con l’ex Velino, naufragata dopo alcuni mesi, pur mantenendo rapporto di stima e affetto. Dopo essere tornata tra le braccia di Amicarelli, questa ritrovata serenità ha comunque creato qualche tentennamento.

Jane Alexander, ecco cosa fa male all’attrice: “Dicono a Gianmarco Amicarelli…”

Jane Alexander, intervistata tra le pagine di Diva e Donna, ha raccontato che dopo essere tornata con Gianmarco Amicarelli, questa decisione ha creato non poche problematiche. “Succede a tante persone: ci si lascia, magari si ha un momento di sbandamento e poi si torna insieme. Non ho ucciso nessuno. So che al GF gli ho fatto del male”. Le parole rivolte al suo compagno farebbero male all’attrice: “C’è chi gli dice: “Ma come puoi tornare con lei dopo quello che ti ha fatto?”; ci soffro. Ma voglio parlare sempre sinceramente di tutto quello che mi è successo anche per mandare un messaggio alle donne che non sono felici nei loro rapporti: cambiare si può! Si può decidere di lasciare il proprio uomo, come anche è poi possibile ricominciare”. Secondo Jane infatti, non bisogna avere paura di vivere e dei giudizi degli altri. Poi l’ex gieffina ha concluso: “Ora sono felice di esser tornata con Gianmarco e, anche se abbiamo deciso di non vivere ancora insieme, c’è davvero tanta serenità fra noi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA