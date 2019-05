Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè/ Baci hot sui social (Maurizio Costanzo Show)

Cibo e amore per le giornate di Soleil Sorgé, che dopo aver sollevato diverse critiche all’Isola dei Famosi, è ritornata alla sua routine quotidiana. E non senza il fidanzato Jeremias Rodriguez, con cui passeggia inseguita dai paparazzati. Un amore più o meno ad alta quota quello della biondina tutto pepe che ha saputo abbattere ogni resistenza del fratello di Belen. Sui social non mancano i baci appassionati alla finestra, appoggiata sulla balconata e mentre si sporge all’indietro, occhi chiusi ed estasiati. Clicca qui per guardare la foto di Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. I due neo fidanzati tra l’altro saranno ospiti del Maurizio Costanzo Show questa sera, giovedì 2 maggio 2019, dove faranno un piccolo recap del loro incontro fatale. Per una volta sembra che entrambi tra l’altro siano riusciti a mettere a tacere le critiche: insieme piacciono molto agli spettatori italiani, che non esitano a riempirli di cuoricini e lodi. Una reazione del tutto diversa a quella avuta pochi anni fa, quando Soleil è finita ancora una volta nel vortice delle accuse per aver lasciato l’ex fidanzato Luca Onestini tramite lettera.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè: presentazioni in famiglia

Un unico cuore e qualche tirata d’orecchie dai fan: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè non temono il confronto, anche se qualcuno ha notato una certa similitudine fra i loro ultimi scatti in coppia e quelli di Belen e Stefano De Martino. In particolare una foto in cui i due si trovano alla finestra, immortalati grazie al riflesso sulla vetrata. Clicca qui per guardare la foto di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé. Finita per entrambi la parentesi dell’Isola dei Famosi, trovarli sui social non è così semplice. Almeno per quanto riguarda il fratello di Belen, che negli ultimi tempi ha smesso di condividere con i fan gli scatti quotidiani, magari in palestra o con il nipotino Santiago. Merito forse dei tanti impegni di coppia e non solo in previsione di una vita in due, ma soprattutto del lavoro in comune. Senza dimenticare la famiglia, che per ora vede Soleil alle prese con il suo nuovo ruolo di zia. La biondina sembra aver già creato un legame speciale con Santiago, grazie ad un nuovo incontro con il clan Rodriguez. Non si tratta della prima volta che la Sorgé conosce i familiari di Jeremias, dato che subito dopo la fine del reality ha partecipato ad una cena in cui erano presenti anche Belen e Cecilia. E sembra che le due sorelle maggiori abbiano dato la loro piena approvazione alla love story in corso.

