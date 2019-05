Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge/ Foto, innamorati a Ibiza: Belen commenta e…

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Solei Sorge. Dopo essersi innamorati sull’Isola dei Famosi 2019, i due ex naufraghi sono sempre più uniti e innamorati. Il fratello di Belen ha occhi solo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è ormai entrata a far parte della famiglia Rodriguez. Solei, infatti, ha conosciuto tutti, compreso il piccolo Santiago a cui si è divertita anche a fare da baby sitter. Dopo aver pranzato con Cecilia e aver cenato con Belen, dunque, Soleil può considerarsi soddisfatta del rapporto che sta nascendo con le cognate che, innamorate dei rispettivi compagni, non potrebbero essere più felici anche per la storia d’amore del fratello. Jeremias che, insieme alla Sorge ha trovato quella serenità sentimentale che cercava da tempo, ha così deciso di concedersi una piccola vacanza con la fidanzata ad Ibiza, tra le mete preferite della famiglia Rodriguez. Su Instagram, l’argentino sta condividendo foto e video della sua prima vacanza d’amore con Solei e, sotto un post, è apparso anche un commento di Belen che sta conquistando tutti.

JEREMIAS RODRIGUEZ E SOLEIL SORGE IN VACANZA AD IBIZA: IL COMMENTO DI BELEN

Ibizia bollente per Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge tra i quali la passione e l’attrazione fisica aumenta sempre di più. Lontani dal freddo che sta ancora colpendo l’Italia, la coppia si gode il caldo e la bellezza di Ibiza dove, lontani da occhi indiscreti, si sta godendo la prima, vera vacanza d’amore. “Se me ne vado, vieni con me“, scrive Jeremias sotto una foto in cui stringe la mano della sua bellissima fidanzata. In un precedente post, invece, l’argentino aveva condiviso un selfie con Soleil. Una foto scattata durante un momento trascorso tra le bellezze naturali di Ibiza e proprio tale foto ha conquistato l’attenzione di Belen che ha così commentato: “che fotona”. Una coppia, dunque, approvata da tutta la famiglia Rodriguez come ha spiegato lo stesso Jeremias poco dopo il ritorno dall’Isola: “Cecilia già conosceva Soleil ed era tranquilla. Belen fa sempre più fatica, ma ci vede bene insieme. Appena l’ha vista, dopo 20 minuti è venuta a dirmi che era simpatica e che le piaceva il suo sguardo. Era contenta”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA