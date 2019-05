Jessica Brugali/ Video “Miss Padania? Non ce l’ho con la gente del sud” (Ciao Darwin)

Jessica Brugali prenderà parte alle sfide di Ciao Darwin 2019 nella squadra del web. Non ha bisogno di presentazioni ed anche se negli ultimi anni è più attiva sul fronte social, la ricordiamo di sicuro come Miss Bergamo ed infine Miss Padania 2011. E non solo, perché il suo legame con il partito Lega Nord l’ha fatta finire anche al centro di alcuni rumors riguardo ad un possibile legame amoroso con il Delfino padano, ovvero Renzo Bossi. Smentite tutte le voci che riguardavano la presunta coppia, Jessica si è dovuta difendere anni prima da alcune polemiche nate proprio in occasione della sua partecipazione al concorso di bellezza. Rimane nella storia una sua affermazione riguardo al fatto che la kermesse Miss Padania dovrebbe riguardare solo le ragazze del settentrione ed i canoni estetici tipici delle tante regioni italiane. Molto diversi, a suo dire, da quelli più mediterranei delle ragazze del sud. “Non ho nulla contro la gente del sud”, ha specificato in seguito a Cronaca Qui per spegnere i tanti focolai. Jessica Brugali ritornerà in tv questa sera, venerdì 17 maggio 2019, grazie a Ciao Darwin 8 che la vedrà nella squadra del Web. Dopo aver partecipato a Miss Italia e vinto lo scettro della tredicesima reginetta per il concorso padano, la ragazza dai capelli biondi ha infatti scelto di dedicarsi al mondo social. Anche se due anni fa è stata complice del programma Lo scherzo perfetto, in cui ha creato una trappola particolare per un aspirante concorrente di un misterioso talent. Clicca qui per rivedere il video di Jessica Brugali.

Jessica Brugali, Ciao Darwin 8: solare, sorridente, bellissima

Solare, sempre sorridente e soprattutto bellissima. Jessica Brugali continua a mietere cuori sui social, dove condivide diversi scatti professionali e quotidiani. In posa con top e pantaloncini super corti oppure con un top nero e velato al fianco della sorella inseparabile Denise. Non mancano però anche i divertimenti, come i giorni trascorsi con Il Pancio ed Enzuccio, in cui si è divertita tantissimo. L’occasione è collegata al Fanta Fun Tour lanciato da TikTok ed iniziato lo scorso 11 maggio nella sua Bergamo. Un evento sorridente e tutto italiano che il social network ha deciso di lanciare nel nostro Paese e che mette al centro la creatività. Dieci tappe per gli appassionati, grazie a brevi video. Nella clip condivisa da Jessica sui social la vediamo alle prese con un possibile flirt. Il Pancio però riesce a fermare tutto con il suo schiocco magico, riuscendo a “rubarla” dalla scena, mentre Enzuccio fa finire il pretendente in piscina. Clicca qui per guardare il video di Jessica Brugali. La vediamo poi alcuni giorni più tardi in posa con Matt & Bise, il duo comico nato su Youtube e poi diventato popolare anche sul piccolo schermo. Con un video ironico, ci mostra invece alcuni dei volti che vedremo nella puntata di oggi di Ciao Darwin 8. Come ci anticipa l’ex Miss, fra coloro che sfilano subito dopo di lei c’è un intruso particolare. Chi sarà l’ultimo della fila? Clicca qui per guardare il video di Jessica Brugali.

Il video di Jessica Brugali con Pancio ed Enzuccio

