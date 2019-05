Jessica Mazzoli come sta?/ Il fratello Ronny aggiornerà i fan a Live non è la D’Urso?

RONNY MAZZOLI: IN STUDIO DALLA D’URSO PER AGGIORNARE SULLE CONDIZIONI SALUTE DI JESSICA?

Jessica Mazzoli è in isolamento, ma la concorrente del Gf 16 ha un importante sostenitore all’esterno. Si tratta del fratello Ronny, che è intervenuto nella scorsa puntata di Live Non è la D’Urso in difesa della cantante. E potrebbe ritornare anche questa sera, mercoledì 1 aprile 2019, visto che il ragazzo svela nelle sue Stories di Instagram di trovarsi a Roma. Non è escluso che ritorni in studio, magari per dare gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex di Morgan. Appena due giorni fa è stato fermato di fronte al Policlinico Casalino, forse mentre era in visita a Jessica. Sappiamo che nelle ore successive la concorrente è stata dimessa dall’ospedale, anche se molti fan sono convinti che ci sia qualcosa di strano nel suo ricovero. Sui social spuntano tanti messaggi d’affetto e sostegno, ma anche qualche critica dagli haters che pensano invece ad una finzione. Alcuni siti poi, travolti dalla foga e subito smentiti dallo staff che gestisce i social della Mazzoli, hanno dato per certa l’uscita della concorrente. Sappiamo che in realtà la situazione è molto diversa ed anche se lontana dal loft, è ancora una gieffina di quest’edizione del reality. Clicca qui per guardare le foto di Ronny Mazzoli

JESSICA MAZZOLI COME STA?

Jessica Mazzoli ha vissuto momenti di forte paura, dopo essersi sentita male al GF 16. La concorrente ed ex di Morgan infatti ha iniziato a soffrire di forti crampi allo stomaco e dopo aver avvisato la produzione tramite il confessionale, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino. Mentre il resto dei concorrenti si chiedevano se la colpa fosse dovuta alle cozze volute da Kikò Nalli, Jessica si trovava in un vero e proprio incubo. Durante l’ultima diretta del reality è intervenuta dalla camera d’albergo in cui è ospitata per rivelare le proprie emozioni. Il suo primo pensiero è andato ovviamente alla figlia Lara, poco prima di entrare in sala operatoria. Per la gieffina era importante sapere che la bambina non venisse messa a conoscenza di quanto stava accadendo, non prima di avere la certezza di poter migliorare. Purtroppo di tante sue parole, a parte l’attacco acido a Morgan, che non si è fatto sentire per avere sue notizie, sono state oscurate dalla voce della conduttrice. Dato l’isolamento forzato, Jessica era giustamente un fiume in piena ed avrebbe voluto raccontare tutto quello che le è successo e i suoi pensieri, ma Barbara d’Urso ha preferito continare ad avere il controllo della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA