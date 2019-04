Jessica Mazzoli, come sta/ Isolamento in ospedale: rientrerà al Grande Fratello 16? 

Jessica Mazzoli rientrerà nella casa del Grande Fratello 2019?

Jessica Mazzoli è assente ormai da tanti giorni dal Grande Fratello 16, dopo essere stata male subito dopo la diretta. I più maliziosi hanno attribuito il suo malore allo scontro vissuto con Kikò Nalli negli ultimi due giorni, alcuni concorrenti hanno attribuito tutto addirittura ai frutti di mare che l’hair stylist ha richiesto per una delle ultime cene. La verità è emersa solo in fase successiva, quando la preoccupazione per l’ex di Morgan è aumentata: ricoverata d’urgenza in ospedale, l’operazione è stata immediata per via di una peritonite in atto. Da quel momento in poi non abbiamo avuto grandi notizie sul suo stato di salute, ma sembra che sia in via di guarigione. Barbara d’Urso ha specificato però durante la puntata di ieri di Domenica Live, che la concorrente si trova in isolamento anche in ospedale e questo la conferma come una gieffina a tutti gli effetti.

Nessuno al Grande Fratello sente la mancanza di Jessica Mazzoli: è polemica sul web!

Sono davvero pochi i concorrenti che si chiedono se Jessica Mazzoli rientrerà nella Casa del GF 2019 oppure no. Un altro motivo di polemica per il popolo dei social, che non esita un solo istante a scagliarsi contro chi dimostra poca umanità. In realtà ogni tanto qualcuno dei gieffini alza la testa e si chiede che fine abbia fatto l’ex di Morgan, lamentando un’assenza di informazioni da parte della produzione. Stupisce però che nessuno ne senta davvero la mancanza. Intanto alcuni siti di gossip ipotizzano addirittura che Jessica possa rientrare in gioco questo mercoledì, quando la conduttrice sarà impegnata con il suo Live – Non è la d’Urso. Escluso invece che possa spuntare questa sera, visto che i medici le hanno imposto l’assoluto riposo per alcuni giorni. In alternativa altri sui social prevedono addirittura che se la Mazzoli non riuscisse a ritornare in gara come vorrebbe, potrebbe essere sostituita da Ambra Lombardo, l’ultima eliminata.

