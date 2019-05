Jessica Mazzoli come sta/ Torna al Grande fratello 16? Morgan si farà vivo?

Mistero attorno alle sorti di Jessica Mazzoli al Grande fratello 16. Con ogni probabilità, la cantante non potrà più fare rientro nella Casa, nonostante non sia ancora arrivata la pronuncia ufficiale. Jessica è stata operata di peritonite a seguito di un malore. Ora è in convalescenza in una camera d’albergo, la stessa da cui si è collegata in diretta durante la quarta puntata. “Va meglio, me la sono vista brutta. Spero di rivedervi presto, mi mancate tantissimo”. A Cristiano Malgioglio, che gli ha chiesto se Morgan si fosse fatto sentire, ha risposto sarcastica: “Certo Cristiano. Mi ha chiamato come quando c’è stata l’alluvione e avevo 4 metri di acqua sotto casa, o come quando Lara è stata male più volte. No, non si è fatto sentire”. Allora l’opinionista gli ha lanciato un’invettiva: “Caro Morgan, i miei complimenti! E sei un musicista molto sensibile… La sensibilità è un’altra cosa, tu non ce l’hai ed è molto triste. Una telefonata per sapere come stava sarebbe stata una cosa meravigliosa, non ci fai una bella figura”. Ma Barbara d’Urso gli ha ricordato: “Jessica è in isolamento, non può ricevere telefonate”.

Jessica Mazzoli e Morgan: è un brutto momento per entrambi

Jessica Mazzoli vorrebbe continuare il suo percorso al Grande fratello 16. Un’eventualità del genere non era stata prevista dagli autori, che sono ancora indecisi sul da farsi. Nella scorsa puntata, Jessica si è fatta viva prima in un videomessaggio e poi in collegamento. Durante il suo intervento in diretta, la Mazzoli ha ringraziato tutti per l’affetto e la vicinanza, oltre a rassicurare il pubblico sulle sue condizioni di salute. Anche Morgan, il padre di sua figlia, sta passando un brutto periodo. Il cantante dei Blu Vertigo ha subito il pignoramento della casa, avendo contratto molti debiti anche con le ex compagne. Morgan è in serie difficoltà economiche: a causa di ciò, non può nemmeno permettersi di pagare il mantenimento.

