JESSICA MAZZOLI/ Confronto con Lemme: “non siamo qui per vincere”(Grande Fratello 16)

Jessica Mazzoli è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. La ex fidanzata di Morgan questa settimana ha attirato ancora una volta l’attenzione su di se confrontandosi all’interno della casa sia con Kikò Nalli che con il Dottor Lemme. La cantante in giardino si è ritrovata a parlare con il Dottor Lemme che, senza giri di parole, ha detto di partecipare al GF16 solo per vincere. “Solo i più forti sopravvivono” dice Lemme, che sull’esperienza al GF dice “qui è un gioco, i più forti vincono, mica siamo qui a fare una vacanza, stiamo giocando o no? Mica stiamo facendo una convivenza e deve esserci il volemese tutti bene”. Jessica non ci sta e replica: “ci si può anche voler bene e non c’è competizione. Una va anche per fare dell’esperienze, non tutti sono qui per vincere. Allora buona vittoria Signor Lemme. Qua non stiamo fare la guerra, stiamo a fare delle esperienze”. Poi l’ex fidanzata di Morgan prosegue dicendo: “Non si gioca con i sentimenti delle persone” chiamando Lemme il “Signor Lemme”. Allora Alberico precisa: “mi devi chiamare Dottore, io sono laureato in farmacia, il Signore sta in cielo”.

Jessica Mazzoli contro Kikò Nalli

Oltre al confronto con il Dottor Lemme, Jessica Mazzoli all’interno della casa del Grande Fratello 16 ha avuto uno scontro anche con Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari ha richiamato la ex fidanzata di Morgan dicendole di ripulire il bagno. La ragazza ha accettato il suggerimento e si recata in bagno per ripulirlo visto che si era fatta una tintura per capelli ma, tornata in cucina, si confronta con l’hair stylist chiedendogli se il suo consiglio era solo un modo per farsi bello davanti alle telecamere. “Il mio era un consiglio sincero, non lo faccio per le telecamere” dice Kikò, ma l’ex di Morgan non sta zitta e replica “Calmati, ca**o sei? Fai i teatrini, lo sapevo che qualcosa non andava, che non era sincero. Ca**o vuole, se voleva darmi un consiglio lo faceva nel modo giusto non così”. Allora Erica prende le difese della ex di Morgan, anche se precisa che Kikò aveva ripreso anche lei.

Pace fatta tra Jessica Mazzoli e Kikò Nalli

Nonostante l’intervento di Erica, Jessica Mazzoli resta sulla sua posizione: “Non mi importa se il suo carattere è questo, con me non lo fa”. Intanto l’ex marito di Tina Cipollari si confronta in giardino con altri concorrenti della casa: “Mi ha accusato di farlo apposta, ma non è vero, l’ho presa in disparte e gliel’ho detto nell’orecchio. Io non ho bisogno di venire al GF a fare queste scene. A me dispiace perché le voglio bene”. Poco dopo Kikò e Jessica hanno deciso di chiarire la cosa a quattrocchi nella camera da letto. “. “Sono un cog*ione, voglio fare aggregazione e non disgregazione” dice Kikò, che chiarisce la cosa con Jessica con un lungo abbraccio. La ex fidanzata di Morgan allora scoppia in lacrime ammettendo di sentire la mancanza di casa: “Mi manca mia madre, la mia famiglia. Avranno pensato che sono una deficiente. Qua è normale che si creano delle situazioni perché c’è molta tensione”.

