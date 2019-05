JESSICA MAZZOLI/ “Morgan? Sono sconvolta, un mare di bugie” (Non è la d’Urso)

Jessica Mazzoli osserva a Live Non è la D’Urso alle parole dette dal suo ex Morgan in una delle puntate precedenti del programma di Canale 5. Tuona poi contro l’ex leader dei Bluvertigo: “Sono sconvolta, mi viene un nervoso assurdo. Ha detto una marea di bugie. La cosa brutta è che ha giurato su Dio. Io sono credente, cristiana, è una gravissima offesa. Non si giura su Dio quando si dicono certe cose.” Si torna su una delle domande che più hanno fatto discutere: “I colori degli occhi di mia figlia? Verde scuro, cambia poco dal marrone che ha detto lui”. Poi vuole commentare diverse situazioni sempre a riguardo di quanto detto da Morgan: “Io non l’ho abbandonato assolutamente, me ne sono andata per me e per mia figlia. C’era una situazione che non poteva continuare ad andare avanti. Ha fatto in modo che me ne andassi via da casa sua. Mi ha negato ogni tipo di dialogo, comportandosi in maniera totalmente disinteressata anche quando vivevo lì accanto a lui. La questione non cambiava, allora ho preso Lara e sono tornata a casa. Non mi ha fermato, si è tolto un peso. La parola incastrato è una parola bruttissima, ma che dice“.

IL RITORNO DOPO IL MALORE

Jessica Mazzoli sarà oggi tra i protagonisti della nuova puntata di Live Non è la d’Urso, il programma in onda nella prima serata odierna su Canale 5 e condotto da Barbara d’Urso. L’ex compagna di Morgan, dalla cui relazione poi naufragata in malo modo è nata la sua amata bimba, Lara, nelle passate settimane non ha avuto molta fortuna. La sua esperienza in qualità di concorrente del Grande Fratello 16, infatti, si è interrotta in modo brusco e inaspettato in seguito ad un malore improvviso accusato proprio mentre si trovava all’interno della Casa di Cinecittà. La corsa in ospedale e poi l’operazione d’urgenza a causa di una brutta peritonite hanno messo a dura prova il fisico della giovane Jessica e nonostante il suo grande desiderio di proseguire la sua avventura all’interno del Grande Fratello, alla fine per lei l’avventura nel reality che tanto sognava si è dovuta interrompere. La conferma della successiva eliminazione era giunta tramite l’account ufficiale della cantante nata sul palcoscenico di X Factor, che informava i numerosi followers di quanto sarebbe accaduto nella puntata del GF dello scorso 6 maggio: “Questa sera Jessica Mazzoli sarà purtroppo eliminata dalla casa del Grande Fratello, seguite la diretta per capirne i motivi e diteci la vostra”, si leggeva.

JESSICA MAZZOLI, LA SFORTUNATA AVVENTURA AL GRANDE FRATELLO

La concorrente sarda, dunque, nonostante il forte desiderio di proseguire la sua nuova avventura televisiva e il legame nato nel corso della sua breve permanenza con alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia, ha dovuto con dispiacere dire addio al Grande Fratello. Di contro, è tornata dalla sua famiglia ed ha potuto riabbracciare la piccola Lara. “Sento che non ho terminato questo percorso, che è stato interrotto per cause di forza maggiore. Ci tenevo tanto, ho affrontato questa degenza isolata da sola”, aveva commentato la Mazzoli che tuttavia si è detta felice di essere guarita totalmente dopo lo spaventoso malore che aveva gettato nel panico i suoi followers. Ma nulla è perduto e dopo averla rivista lo scorso lunedì tra gli eliminati del reality, in studio, Barbara d’Urso l’ha voluta anche questa sera nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso: ci saranno delle gradite novità per il pubblico da casa?

NUOVO PROGETTO MUSICALE?

Jessica Mazzoli tramite le sue storie Instagram, nelle passate ore ha reso partecipi i suoi followers della sua presenza alla trasmissione di Canale 5 ma ha fatto molto di più. Condividendo la storia del produttore musicale Marco Di Martina, la giovane ex gieffina ha lasciato intendere nuovi progetti in ballo. Dopo il Grande Fratello, infatti, la Mazzoli potrebbe aver ritrovato la giusta carica per regalare ai suoi fan un grandioso ritorno alle origini, ovvero alla musica, un campo in cui aveva dimostrato di valere molto e di avere un talento unico. Nella storia in oggetto viene lasciato poco spazio all’immaginazione: si vede lo schermo di un PC con un programma generalmente utilizzato per il montaggio di tracce audio. Che ci sia un nuovo singolo in arrivo firmato da Jessica? Lei ha commentato semplicemente con un “Pronti per la bomba?”. In sottofondo, audio muto, semplicemente la scritta “shhh shhh shhh shhh”, con la quale si intende tenere il massimo riserbo sulla novità che bolle in pentola.



