Jessica Mazzoli ha un malore/ Come sta? Lascia la casa GF 16, ricoverata in ospedale

Malore per Jessica Mazzoli nella casa del Grande Fratello 2019. La concorrente del reality è stata così accompagnata in ospedale per i controlli necessari. Al momento non ci sono ulteriori notizie sulle condizioni dell’ex compagna di Morgan. Jessica, grande protagonista delle prime puntate del reality show condotto da Barbara D’Urso, tornerà nella casa di Cinecittà dopo i controlli di routinè? “Jessica Mazzoli, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico”, fa sapere il Grande Fratello attraverso Twitter. La produzione, tuttavia, non svela cosa sia successo alla Mazzoli che ha affrontato un momento difficile a causa di uno scontro con Francesca De Andrè e Kikò Nalli.

Jessica Mazzoli in ospedale per un malore: cos’è successo all’ex compagna di Morgan?

Cos’è successo a Jessica Mazzoli? Come sta la concorrente del Grande Fratello 16? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ulteriori comunicazioni della produzione che, per il momento, si è limitata a confermare il ricovero in ospedale dell’ex compagna di Morgan. Jessica, nelle scorse ore, è stata la protagonista di un duro scontro con Francesca De Andrè che non ha gradito la nomination della compagna d’avventura che l’ha nominata perchè non ha gradito la scelta di dormire con Kikò nonostante quest’ultimo abbia litigato con lei.“Falsa e subdola, io ti ho difeso. Fai bene a sentirti in colpa, fai bene a piangere” – ha detto Francesca che ha poi aggiuto – “Non me lo aspettavo, ma proprio mai, da Jessica. Non si è accorta che io ho sempre dormito con Kikò. Non ha ragionato, lo ha fatto per una cavolata. Io poi continuavo a dire lascia perdere, mi conoscono e sono bella fumantina. Non avrei affrontato il discorso in maniera calma”. La De Andrè e Jessica, poi, si sono chiarite e Francesca è tra le persone più preoccupate per lei.

Jessica Mazzoli, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico.#GF16 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 aprile 2019





