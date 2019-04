Jessica Mazzoli operata: peritonite/ Come sta? “Ad oggi concorrente Grande Fratello”

Si torna a parlare di Jessica Mazzoli, dopo il malore avuto nella Casa del Grande Fratello 16 nei giorni scorsi. Barbara d’Urso fornirà maggiori dettagli sulle condizioni di salute della giovane madre sarda, ex compagna di Morgan e concorrente del reality show più spiato d’Italia e lo farà questo pomeriggio nel corso della trasmissione Domenica Live. Nell’introdurre l’argomento, in merito al quale non mancheranno ulteriori dettagli, la padrona di casa ha ricordato l’operazione subita dalla Mazzoli in seguito ad una peritonite ma ha anche aggiunto: “L’ho sentita, sta meglio e si sta riprendendo”. Dopo quanto accaduto, ovviamente, Jessica si trova ancora ricoverata in ospedale nonostante il suo desiderio di tornare in breve tempo a tutti gli effetti nella Casa di Cinecittà, tra i suoi compagni di avventura. “Ad oggi è ancora un concorrente della casa del Grande Fratello”, ha specificato la d’Urso, anche se i fan della ragazza sono interessati soprattutto alle sue attuali condizioni di salute.

JESSICA MAZZOLI OPERATA D’URGENZA: COME STA?

Sta meglio, Jessica Mazzoli, dopo l’operazione d’urgenza per una peritonite e che aveva portato la giovane ex di Marco Castoldi a subire un malore durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. L’improvviso mal di pancia aveva fatto preoccupare non poco i concorrenti del reality, fino alla notizia che ha spiazzato tutti. Attualmente la ragazza è ricoverata all’ospedale Policlinico Casilino di Roma, dove tra l’altro è tenuta all’oscuro di tutto ciò che sta accadendo all’esterno proprio perchè al momento resta una concorrente del GF. Per questo si trova in una stanza da sola e non ha alcun contatto con il mondo esterno. Il malore improvviso l’avrebbe colpita lo scorso giovedì. Dopo la notizia dell’intervento, resa in tv proprio da Barbara d’Urso nei giorni scorsi, la conduttrice aveva rassicurato: “L’ho sentita in mattinata e sta bene anche se è un po’ provata. Vuole già tornare nella casa del Grande Fratello, anche se ovviamente adesso la cosa più importante è la sua salute”. Oggi scopriremo nuovi dettagli.

