JESSICA MAZZOLI OPERATA/ Torna al Grande Fratello 2019? I dubbi della Casa

Jessica Mazzoli tornerà nella casa del Grande Fratello 2019? E’ questa la domanda che si stanno ponendo gli altri concorrenti che, dal 25 aprile, giorno in cui l’ex compagna di Morgan si è sentita male recandosi successivamente in ospedale per tutti i controi necessari, hanno avuto solo sporadiche informazioni sulle sue condizioni. Come ha spiegato Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 26 aprile, Jessica è stata operata d’urgenza di peritonite e non si sa se e quando tornerà nella casa. “E’ isolata da tutti, non ha televisione né telefono perché resta tutt’ora una concorrente del Grande Fratello. Al momento però resta un po’ di giorni ricoverata, aspettiamo il parere dei medici perché ovviamente prima viene la salute, poi la televisione”, ha spiegato la conduttrice aggiungendo che la produzione rispetterà tutte le direttive dei medici. Nella casa, però, gli altri inquilini, cominciano a chiedersi se Jessica sia o meno ancora una concorrente e i dubbi sono davvero tanti.

JESSICA MAZZOLI E’ ANCORA UNA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2019?

Jessica Mazzoli è l’argomento principale delle discussioni degli inquilini della casa del Grande Fratello 2019. Ieri sera, Kikò Nalli, Michael Terlizzi, Cristian Imparato, Ivana Icardi e Gianmarco Onestini si sono ritrovati in camera da letto dove, in vista della quarta puntata, si sono chiesti se Jessica sia da considerare ancora una concorrente a tutti gli effetti avendo trascorso già due notti fuori casa. Ivana, ricordando la sua precedente esperienza nel Grande Fratello Argentino, ha detto: “Anche in Argentina è successo nel mio GF. Un ragazzo si è fatto male, ma è stato fuori solo un giorno”. ” Vedi? Un giorno solo. Qua invece sono già due notti”, ha replicato Michael. Kikò, invece, ha fatto notare come, qualora dovesse rientrare, non sarebbe giudicabile e di conseguenza nominabile, non essendo stata presente in casa: “lei non ha responso interno ed esterno. Non so come faranno. Come facciamo a nominarla? Se non la vediamo…”. Cosa accadrà, dunque, a Jessica Mazzoli? Per il momento, l’ex compagna di Morgan dovrà restare ancora in ospedale.

