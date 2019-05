Jessica Mazzoli vs Morgan/ Foto: “casa pignorata? Non per colpa mia, mi offro di…”

Jessica Mazzoli, tornata alla vita reale dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello 2019 in seguito all’operazione di peritonite che ha dovuto subire urgentemente, replica all’ex compagno Morgan. Mentre Jessica si trovava nella casa più spiata d’Italia, Marco Castodi, in arte Morgan, ha parlato del pignoramento della sua casa per il mancato mantenimento delle figlie Anna Lou e Kara, nate dalle relazioni con Asia Argento e Jessica Mazzoli. Ai microfoni di Striscia a Notizia, Morgan aveva dichiarato: “Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato. Ho scritto alle signore (Asia Argento e Jessica Mazzoli con cui ha avute le figlie Anna Lou e Lara, ndr) per spiegare che non è che non volessi pagare e… Hanno fatto il pignoramento della casa“. A tali dichiarazioni, oggi, replica fermamente Jessica Mazzoli.

JESSICA MAZZOLI: “NON HO COLPE PER IL PIGNORAMENTO DELLA CASA DI MORGAN”

Jessica Mazzoli si difende dichiarando di non avere alcuna colpa nel pignoramento della casa di Morgan. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la cantante racconta la propria verità sulla vicenda. “E’ assolutamente falso. Diffido chiunque associ il mio nome alla vicenda pignoramento casa Morgan, ivi compreso l’interessato stesso a dar adito al mio coinvolgimento dea sua situazione di cui sono assoutamente estranea”, sbotta su Instagram Jessica. La Mazzoli, poi, che in questi anni non ha più avuto contatti con il padre di sua figlia, offre all’ex compagno anche un posto in cui stare: “io non ho pignorato la casa a nessuno. Se proprio Morgan si trova in mezzo alla strada, date le sue dichiarazioni, mi offro volontaria nell’ospitarlo”, conclude.





