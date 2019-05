Jimmy Ghione/ La fidanzata Daria Baykalova, ritrovata serenità: “Innamorato pazzo!”

Jimmy Ghione, dopo la separazione dalla moglie, ha ritrovato la serenità tra le braccia di un’altra persona. Il suo racconto viene alla luce tra le pagine del settimanale Nuovo in edicola. Dopo il precedente periodo di smarrimento per essere stato lasciato da Tania, l’inviato di Striscia la Notizia sta scrivendo un altro capitolo entusiasmante della sua vita. Tutto è merito di Daria Baykalova, l’attrice russa famosa in Italia per avere partecipato alla pellicola di Paolo Sorrentino “Loro” e alle fiction TV “Che dio ci aiuti” e “L’allieva”. “Da sei mesi ci frequentiamo – racconta l’inviato. – questo dimostra che la vita va avanti e ci riserva sorprese straordinarie”. Il volto del TG satirico ha dovuto mettere fine al suo matrimonio nel 2016, dopo anche la nascita di due figli. Gabriele sta per compiere 14 anni e gioca a calcio nella giovanile della Lazio, Federico invece ha otto anni. Tutti e due sono sereni: “Abitiamo vicini e questo aiuta la nostra quotidianità e rende i rapporti più facili”, racconta ancora Ghione che da poco ha festeggiato i suoi vent’anni a Striscia.

Jimmy Ghione innamorato pazzo della sua Daria

Dopo un periodo particolarmente complicato, adesso Jimmy Ghione può tirare un sospiro di sollievo. Anche con la sua ex moglie ha rapporti civili e il nuovo amore gli sta regalando una carica incredibile. “Adesso sono molto felice: ho trovato una persona pulita, equilibrata e perbene, piena di qualità”, racconta ancora. Poi prosegue: “Certo di Daria mi ha colpito anche l’aspetto, non lo posso negare; ma la sua bellezza è stupefacente proprio perché è acqua e sapone. Lei è davvero fantastica anche appena sveglia, senza trucco”. Di seguito l’inviato del TG satirico di Antonio Ricci, confida di essere molto innamorato: “Penso esistano una serie di alchimie perfette. Ho impiegato parecchio tempo a trovarla; ma con Daria doveva andare così, io credo che fosse destino che ci incontrassimo immediatamente. Non abitiamo ancora insieme, per mi piace pensare che sia un progetto a lungo termine. Per ora viviamo alla giornata credendo che questo possa essere una relazione duratura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA