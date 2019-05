Joe Bastianich lascia MasterChef/ Ecco chi sono i giudici della prossima edizione

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono ufficialmente i giudici della prossima edizione di MasterChef Italia. La giuria del cooking show più amato della televisione, torna alle origini con tre giudici, proprio come i vecchi tempi. Il programma Sky prodotto da Endemol Shine Italy, avrà nuovamente il compito di trovare validi protagonisti che metteranno in piedi la prossima Masterclass. Proprio in queste giornate, i tre chef stellati, sono alle prese con le iniziali fasi di selezione degli aspiranti cuochi che entreranno nelle cucine del programma dal prossimo dicembre. Nello studio ci sarà spazio per affrontare le più disparate sfide: Mystery Box, Invention Test, prove in esterna e Pressure Test. Al termine, si decreterà il vincitore, esattamente come questo anno è accaduto alla 31enne siciliana Valeria Raciti. Barbieri è presente fin dalla prima edizione mentre Cannavacciuolo con il passare del tempo, è diventato una vera colonna portante. In ultimo, la new entry Locatelli, si è dimostrato una vera sorpresa, per merito anche della sua educazione e dei modi gentili in perfetto stile inglese.

MasterChef, la giuria a tre: Bastianich saluta

Joe Bastianich invece, si prende una pausa da MasterChef che lo ha visto protagonista per ben 8 edizioni. Lo chef ha deciso di dedicarsi alla musica che nella sua vita, insieme al food ha un ruolo predominante. Ed infatti ha un CD in uscita ed un tour italiano che presto verranno annunciati. Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, ha dichiarato: “Siamo già al lavoro per la prossima edizione di MasterChef con due giudici amatissimi come Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, che fanno parte della storia del programma, e Giorgio Locatelli, entrato a far parte della “brigata” di MasterChef da qualche mese ma già nel cuore del pubblico e diventato uno straordinario punto di riferimento per i concorrenti. Continuerà a far parte della famiglia di Sky Joe Bastianich, assieme al quale stiamo lavorando a un nuovo progetto nel quale porterà sicuramente la stessa grande passione che, insieme al suo talento, l’ha reso uno dei giudici più amati di MasterChef”. Leonardo Pasquinelli, Amministratore Delegato Endemol Shine Italy, ha fatto sapere che la produzione sta già lavorando a pieno ritmo con un format che torna un po’ alle origini, con la classica giuria a tre.

