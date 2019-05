Joe Bastianich lascia Masterchef/ “Mi dedicherò alla musica” e spunta X Factor

Joe Bastianich, in un video postato su Instagram, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo il suo futuro lavorativo. “Ciao, questo è un anno di grandi cambiamenti: ho infatti deciso di prendermi una pausa come giudice di Masterchef.” Esordisce così Bastianich, che poi spiega: “Otto anni fa sono arrivato alla mia prima edizione oltre oceano, senza sapere quanto questo programma avrebbe cambiato la mia vita. E’ stata una grande occasione, in cui ho lavorato e incontrato persone stupende, trovato colleghi di lavoro che stimo e che posso considerare amici e che negli anni mi ha portato ad evolvere con il programma mostrando di più chi sono e mia storia”. Decisione non facile quella dello chef che ha deciso di occuparsi anima e corpo nell’altra grande passione: “Non è stata una decisione facile ma sento che è arrivato il momento per dedicarmi a nuove avventure, soprattutto alla musica, una mia passione da sempre”.

BASTIANICH LASCIA MASTERCHEF PER X FACTOR?

Parole chiare quelle di Joe Bastianich che dice quindi addio ad un programma che gli ha dato davvero tanto. Leggendo tra le righe colpisce il suo voler dedicarsi anima e corpo alla musica, con un tour italiano e un disco di prossima pubblicazione. Per quanto riguarda invece il suo futuro nel piccolo schermo, di recente le voce insistenti su una partecipazione come giudice ad X Factor si stanno intensificando. Da precisare che comunicazioni ufficiali non sono ancora arrivate. Intanto Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, ha precisato che Bastianich continuerà comunque a far parte della famiglia di Sky con un nuovo progetto: “Continuerà a far parte della famiglia di Sky Joe Bastianich, assieme al quale stiamo lavorando a un nuovo progetto nel quale porterà sicuramente la stessa grande passione che, insieme al suo talento, l’ha reso uno dei giudici più amati di MasterChef”.





