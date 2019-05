Joe Jonas e Sophie Turner si sono sposati/ La star di Game of Thrones ha detto sì….

A quanto pare i fratelli Jonas sono pazzi delle star delle serie tv e dopo lo sfarzoso matrimonio di Nick Jonas e l’attrice di Bollywood Priyanka Chopra dello scorso dicembre, questa volta è toccato a Joe dire sì alla sua amata Sophie Turner. Da Quantico a Game of Thrones è stato breve per i due fratelli ma mentre il primo si è sposato “18 volte” tra cerimonie e riti, Joe Jonas e la sua Sophie Turner hanno deciso di tagliare la testa al toro facendo tutto il contrario e dicendosi sì in gran segreto in quella che tutti conoscono come la Chapel L’Amour a Las Vegas nella notte all’insaputa di tutto e tutti e, soprattutto, dei fan che hanno gustato il momento grazie alla diretta Instagram by Diplo. Insomma moderni, folli ed eccentrici come sono loro nella vita reale, non poteva essere altrimenti la cerimonia che li ha visti protagonisti tra cadillac, caramelle ed Elvis.

UNA CERIMONIA DA 600 DOLLARI

Joe Jonas e Sophie Turner, la Sansa Stark di Games of Thrones, hanno partecipato alla cerimonia dei Billboard Music Awards e poco dopo si sono sposati nel cuore della notte a Las Vegas nella Chapel L’Amour all’interno della più grande A Little White Wedding Chapel al cospetto di un sosia di Elvis. Secondo quanto riporta People si tratta di un matrimonio valido visto che i due avevano chiesto la licenza matrimoniale allo Stato del Nevada qualche giorno fa pronti a dirsi sì proprio in questa notte importante tra follie ed esibizioni sul palco. Lei ha indossato un top di seta bianco e pantaloni con tanto di velo arrivando all’altare sulle note di Speechless di Dan + Shay, mentre Joe la attesa al fianco dei fratelli Nick e Kevin e la cognata Priyanka Chopra, sua damigella d’onore. A fine cerimonia, i due sono andati via con una Cadillac rosa anni ’50 e in abito da sposi si sono lanciati nella jacuzzi dell’hotel che li ha ospitati. Speriamo solo che i loro anelli di caramelle abbiano resistito alle alte temperature della vasca…

