Joe Kidd/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 30 aprile 2019)

Joe Kidd va in onda oggi, martedì 30 aprile 2019, su Rete 4 alle ore 17:00. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata dal produttore cinematografico Sidney Beckerman nell’anno 1972 con la regia di John Sturges mentre sia il soggetto che l’adattamento della sceneggiatura è stata curata da Elmore Leonard. Per la realizzazione di questa pellicola hanno collaborato Bruce Surtees che si è occupato della fotografia e Lalo Schifrin il quale ha scritto le musiche della colonna sonora. Nel cast di questo film sono presenti numerosi attori piuttosto famosi come nel caso di Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Don Stroud, Stella Garcia, James Wainwright e Paul Kosio.

Joe Kidd, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Joe Kidd. In una piccola cittadina al confine tra lo stato del Messico e gli Stati Uniti d’America si sta portando avanti una contesa di natura legale che vede da una parte i vecchi proprietari terrieri messicani e dall’altra i coloni americani che facendo leva sulla propria forza anche dal punto di vista economico stanno cercando di entrare in possesso di quelle terre. Si porta avanti un processo di natura legale abbastanza sommario al termine del quale viene decretata la proprietà a vantaggio degli americani. Naturalmente la cosa non viene accettata di buon grado dei vecchi proprietari terrieri messicani il quali sì uniscono formando una banda per far valere i propri diritti con l’uso della forza. Anche un potente proprietario terriero americano che arriva da New Orleans, decide di mettere insieme una banda per poter contrastare l’azione dei messicani. Per essere sicuro di avere la vittoria nella contesa il prepotente americano decide di inserire nella propria banda anche Joe Kidd, uno straordinario pistolero il quale si trova attualmente in carcere per via di un’accusa di bracconaggio. Joe Kidd essendo abbastanza ostile alle prepotenze degli americani in un primo momento rifiuta l’offerta salvo poi tornare sui propri passi in quando la banda di messicani ha attaccato anche il suo ranch. Joe Kidd non sarà mai completamente dalla parte degli americani tant’è che gli screzi con il proprio capo sono tantissimi fino ad arrivare alla definitiva rottura. Kidd si ritroverà così a fare i conti sia con gli americani che con i messicani riuscendo ad avere la meglio contro entrambi anche perchè ottiene il supporto di una bellissima donna americana di cui s’innamora e con la quale sembra essere intenzionato a costruire un futuro felice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA